Фрунзенский и Московский районы столицы перейдут на артезианскую воду к 2025-му

Новости Беларуси. Жителей Фрунзенского и Московского районов переведут на артезианское водоснабжение к 2025 году. Сейчас по проекту ведутся сразу четыре очереди строительства, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Реконструируют насосную станцию «Щомыслица», строят водоводы к городской водопроводной сети в районе улиц Ландера и Корженевского. К тому же модернизируют водозаборы «Островы» и «Вицковщина», между ними проложат трубопроводы. Сейчас на объекте задействованы более сотни единиц техники и порядка 240 работников. Уже переложено свыше 20 километров магистральных водоводов, параллельно приступили к перебуриванию скважин.

Федор Римашевский, генеральный директор «Минскводоканала»:

Перевод Минска будет осуществляться посредством развития водозаборов южной группы. Это три водозабора: «Вицковщина», «Островы» и «Фелицианово». Эти три водозабора послужили основой, чтобы сформировать очереди. Проект подразумевает, что мы на очистную водопроводную станцию заведем воду из водозаборов южной группы. То есть это будет подземная вода, из подземных источников. При этом будет использоваться часть оборудования этой очистной водопроводной станции: насосное оборудование достаточно мощное и резервуары чистой воды.