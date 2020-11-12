«Мне бы хотелось, чтобы наша страна стала экологическим примером для других». Какие вопросы обсуждались в общественной приёмной в Витебске?

Новости Беларуси. Во всех районах страны продолжают работу общественные приемные. Сегодня этот формат – еще одна возможность поделиться своими идеями по развитию страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Социальная сфера, экономика, образование, спорт – закрытых тем для предложений нет. К примеру, в Витебском райисполкоме сразу несколько молодых ребят высказали идею создать бренд региона. А вот начинающая журналистка местной газеты внесла предложение научить детей правильно сортировать отходы. Виктория уверена, что это можно сделать даже в онлайн-формате. Проблема экологии, считает девушка, сегодня актуальна.

Виктория Пузатко, жительница Витебска:

Мне бы хотелось, чтобы у нас в Беларуси было что-то такое. То есть сохранить наши леса, наши поля. Всю красоту, за которой многие люди и приезжают в Беларусь, – посмотреть на вот эту природу, окунутся в нее. И вот очень хотелось бы больше это развить, чтобы наша страна стала экологическим примером для других.

Марина Трофимова, начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодёжи Витебского райисполкома:

Больше в индивидуальном порядке люди могут высказать свои идеи, мысли, как что-то улучшить, как помочь, как решить социально-экономические проблемы, рассмотреть, подтолкнуть к развитию. Я считаю, что это очень важно и правильно, что такие места есть, и что люди могут прийти и поделиться.