Узнать этот мир можно через прикосновение. Вот какую инклюзивную экспозицию создали в Брестской крепости

Новости Беларуси. Дружелюбная среда для тех, кто по-особенному воспринимает окружающий мир. В музее, посвященном истории Восточного форта Брестской крепости, создали инклюзивную версию экспозиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Когда достаточно только прикоснуться и прошлое оживает, знает Кристина Протосовицкая.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Восточный форт Брестской крепости – одно из ключевых мест обороны. Именно здесь находился Петр Гаврилов, который стал последним взятым в плен защитником цитадели – 32 дня сопротивления. О штабе майора и его борьбе за свободу можно узнать из обширной музейной экспозиции.

Один из самых главных и благородных трендов музейного дела – адаптация экспозиций для особенных посетителей. Впервые на территории мемориального комплекса. Таблички со шрифтом Брайля сопровождают во всех залах. Прикоснувшись к тактильной схеме, незрячий или слабовидящий человек сможет узнать расположение предметов в пространстве и передвигаться без экскурсовода.

Инна Гавриленко, заведующая отделом «Восточный форт» МК «Брестская крепость-герой»:

Прийти сюда, если люди не смогут так хорошо увидеть, они смогут это прочитать сами. И мы планируем еще ввести аудиогиды, и они также приспособлены, имеют шрифт Брайля. У нас в экспозиции есть и электрический гусеничный подъемник для инвалидных колясок, посетители могут подняться на второй этаж, где находится экспозиция. Есть специально оборудованная санитарная комната. Есть кнопка вызова персонала.

Я надеюсь, что все это позволит посетителям с ограниченными возможностями, людям с нарушениями зрения посетить нашу экспозицию. И в дальнейшем планируется ввести такие таблички со шрифтом Брайля и в другие экспозиции нашего мемориала.

Коллекцию усилят экспонатами, которые можно будет потрогать. Обожженный кирпич, каски с отверстиями от пуль. А современные технологии позволят услышать голоса и переговоры защитников.