Узнать этот мир можно через прикосновение. Вот какую инклюзивную экспозицию создали в Брестской крепости
Новости Беларуси. Дружелюбная среда для тех, кто по-особенному воспринимает окружающий мир. В музее, посвященном истории Восточного форта Брестской крепости, создали инклюзивную версию экспозиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Когда достаточно только прикоснуться и прошлое оживает, знает Кристина Протосовицкая.
Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Восточный форт Брестской крепости – одно из ключевых мест обороны. Именно здесь находился Петр Гаврилов, который стал последним взятым в плен защитником цитадели – 32 дня сопротивления. О штабе майора и его борьбе за свободу можно узнать из обширной музейной экспозиции.
Один из самых главных и благородных трендов музейного дела – адаптация экспозиций для особенных посетителей. Впервые на территории мемориального комплекса. Таблички со шрифтом Брайля сопровождают во всех залах. Прикоснувшись к тактильной схеме, незрячий или слабовидящий человек сможет узнать расположение предметов в пространстве и передвигаться без экскурсовода.
Инна Гавриленко, заведующая отделом «Восточный форт» МК «Брестская крепость-герой»:
Прийти сюда, если люди не смогут так хорошо увидеть, они смогут это прочитать сами. И мы планируем еще ввести аудиогиды, и они также приспособлены, имеют шрифт Брайля. У нас в экспозиции есть и электрический гусеничный подъемник для инвалидных колясок, посетители могут подняться на второй этаж, где находится экспозиция. Есть специально оборудованная санитарная комната. Есть кнопка вызова персонала.
Я надеюсь, что все это позволит посетителям с ограниченными возможностями, людям с нарушениями зрения посетить нашу экспозицию. И в дальнейшем планируется ввести такие таблички со шрифтом Брайля и в другие экспозиции нашего мемориала.
Коллекцию усилят экспонатами, которые можно будет потрогать. Обожженный кирпич, каски с отверстиями от пуль. А современные технологии позволят услышать голоса и переговоры защитников.
Кристина Протосовицкая:
Шрамы на стенах форта и в так называемых сортиях, своеобразных коридорах, которые связывали внутреннюю и внешнюю часть вала, – дополнительное напоминание потомкам о прошлом. Узнать этот мир и почувствовать его можно всего лишь через прикосновение.