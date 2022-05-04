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Узнать этот мир можно через прикосновение. Вот какую инклюзивную экспозицию создали в Брестской крепости

04 мая 2022 08:52
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Новости Беларуси. Дружелюбная среда для тех, кто по-особенному воспринимает окружающий мир. В музее, посвященном истории Восточного форта Брестской крепости, создали инклюзивную версию экспозиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Когда достаточно только прикоснуться и прошлое оживает, знает Кристина Протосовицкая.

Узнать этот мир можно через прикосновение. Вот какую инклюзивную экспозицию создали в Брестской крепости-1

Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Восточный форт Брестской крепости одно из ключевых мест обороны. Именно здесь находился Петр Гаврилов, который стал последним взятым в плен защитником цитадели 32 дня сопротивления. О штабе майора и его борьбе за свободу можно узнать из обширной музейной экспозиции.

Узнать этот мир можно через прикосновение. Вот какую инклюзивную экспозицию создали в Брестской крепости-4

Один из самых главных и благородных трендов музейного дела – адаптация экспозиций для особенных посетителей. Впервые на территории мемориального комплекса. Таблички со шрифтом Брайля сопровождают во всех залах. Прикоснувшись к тактильной схеме, незрячий или слабовидящий человек сможет узнать расположение предметов в пространстве и передвигаться без экскурсовода.

Узнать этот мир можно через прикосновение. Вот какую инклюзивную экспозицию создали в Брестской крепости-7

Инна Гавриленко, заведующая отделом «Восточный форт» МК «Брестская крепость-герой»:
Прийти сюда, если люди не смогут так хорошо увидеть, они смогут это прочитать сами. И мы планируем еще ввести аудиогиды, и они также приспособлены, имеют шрифт Брайля. У нас в экспозиции есть и электрический гусеничный подъемник для инвалидных колясок, посетители могут подняться на второй этаж, где находится экспозиция. Есть специально оборудованная санитарная комната. Есть кнопка вызова персонала.

Узнать этот мир можно через прикосновение. Вот какую инклюзивную экспозицию создали в Брестской крепости-10

Я надеюсь, что все это позволит посетителям с ограниченными возможностями, людям с нарушениями зрения посетить нашу экспозицию. И в дальнейшем планируется ввести такие таблички со шрифтом Брайля и в другие экспозиции нашего мемориала.

Узнать этот мир можно через прикосновение. Вот какую инклюзивную экспозицию создали в Брестской крепости-13

Коллекцию усилят экспонатами, которые можно будет потрогать. Обожженный кирпич, каски с отверстиями от пуль. А современные технологии позволят услышать голоса и переговоры защитников.

Узнать этот мир можно через прикосновение. Вот какую инклюзивную экспозицию создали в Брестской крепости-16

Кристина Протосовицкая:
Шрамы на стенах форта и в так называемых сортиях, своеобразных коридорах, которые связывали внутреннюю и внешнюю часть вала, дополнительное напоминание потомкам о прошлом. Узнать этот мир и почувствовать его можно всего лишь через прикосновение.

# Великая Отечественная война # общество # Кристина Протосовицкая # Инна Гавриленко # Пётр Гаврилов # Фотофакт

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