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«Свыше двух килограмм мефедрона». Оперативники ликвидировали магазин по продаже психотропов в Минске

04 мая 2022 08:14
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Новости Беларуси. Интернет-магазин по продаже психотропов ликвидировали столичные оперативники. Задержаны пятеро мужчин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Свыше двух килограмм мефедрона». Оперативники ликвидировали магазин по продаже психотропов в Минске-1

Установлено, что действовали фигуранты на территории Минска и области. Организатора незаконного бизнеса задержали с поличным.

«Свыше двух килограмм мефедрона». Оперативники ликвидировали магазин по продаже психотропов в Минске-4

Наталья Ганусевич, официальный представитель ГУВД Мингорисполкома:
В ходе дальнейших мероприятий были установлены и задержаны остальные фигуранты: 23-летний администратор и трое оптовых закладчиков. В тайниках-закладках и по месту жительства задержанных оперативники обнаружили и изъяли свыше двух килограммов мефедрона, 1 200 граммов марихуаны и 20 граммов гашиша.

«Свыше двух килограмм мефедрона». Оперативники ликвидировали магазин по продаже психотропов в Минске-7

Известно, что задержанные нигде не работали. В их отношении возбуждены уголовные дела.

# Наркотики # общество # Наталья Ганусевич # Фотофакт

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