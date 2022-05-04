«Свыше двух килограмм мефедрона». Оперативники ликвидировали магазин по продаже психотропов в Минске

Новости Беларуси. Интернет-магазин по продаже психотропов ликвидировали столичные оперативники. Задержаны пятеро мужчин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Установлено, что действовали фигуранты на территории Минска и области. Организатора незаконного бизнеса задержали с поличным.

Наталья Ганусевич, официальный представитель ГУВД Мингорисполкома:

В ходе дальнейших мероприятий были установлены и задержаны остальные фигуранты: 23-летний администратор и трое оптовых закладчиков. В тайниках-закладках и по месту жительства задержанных оперативники обнаружили и изъяли свыше двух килограммов мефедрона, 1 200 граммов марихуаны и 20 граммов гашиша.