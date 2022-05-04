Активисты БРСМ и военнослужащие поздравили жителей Малоритского района с наступающим Днём Победы

Новости Беларуси. Военнослужащие Вооруженных Сил, представители местных органов власти и активисты БРСМ уже седьмой год принимают активное участие в патриотическом марафоне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Военнослужащие Вооруженных Сил, представители местных органов власти и активисты БРСМ уже седьмой год принимают активное участие в патриотическом марафоне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Так, военнослужащие 38-й Брестской отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады совместно со студентами и школьниками поздравили с наступающим Днем Победы жителей Малоритского района. Ребята отметили, что такие акции очень важны, ведь молодые люди хотят и должны знать правду о войне, чтобы сохранить воспоминания живых ее свидетелей, а еще чтобы понимать, как важно ухаживать за памятниками и могилами воинов и помнить, что люди с медалями и орденами на груди заслуживают особого уважения.
Дмитрий Белецкий, офицер 38-й десантно-штурмовой бригады:
Ежегодно совместно с ОО «БРСМ» 38-я десантно-штурмовая бригада принимает участие в патриотическом марафоне «Цветы Великой Победы». Мы ездим по малым населенным пунктам Брестской области, показываем концерты, участвуем в митингах с возложением цветов и венков к памятникам советским воинам, отдавшим свои жизни ради мирного неба над нашей страной.
Одним из символов патриотического проекта является яблоневый цвет, который воплощает неразрывную связь поколений и искреннюю благодарность воинам-героям, подарившим своим детям и внукам Великую Победу.