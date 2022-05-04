Активисты БРСМ и военнослужащие поздравили жителей Малоритского района с наступающим Днём Победы

Так, военнослужащие 38-й Брестской отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады совместно со студентами и школьниками поздравили с наступающим Днем Победы жителей Малоритского района. Ребята отметили, что такие акции очень важны, ведь молодые люди хотят и должны знать правду о войне, чтобы сохранить воспоминания живых ее свидетелей, а еще чтобы понимать, как важно ухаживать за памятниками и могилами воинов и помнить, что люди с медалями и орденами на груди заслуживают особого уважения.