Узнали, как в ближайшую пятилетку в Лиде собираются «взорвать» рынок недвижимости

Новости Беларуси. Председатель Лидского райисполкома Сергей Ложечник был в числе делегатов ВНС, выступал с докладом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И теперь все те посылы, которые прозвучали на форуме, старается реализовать у себя в районе.

Сергей Ложечник, председатель Лидского райисполкома: Как будем развиваться в ближайшую пятилетку – это просто переходящее наше направление. И такое понятие, как сильные регионы, само собой вытекло из того, что мы уже делали в уходящей пятилетке. Продолжаем развивать нашу спортивную базу, социальную сферу. И крупные проекты, которыми мы будем жить в ближайшую пятилетку, – это, конечно же, развитие здравоохранения, строительство жилья.

Решить квартирный вопрос – значит во многом сделать район привлекательным для жизни. В Лиде в 2021 году намерены создать взрывной эффект по строительству жилья: построят в два раза больше домов.

Лида превратится в передовой медцентр района. ЦРБ пополнилась оборудованием и обновила автопарк

Со дня на день начнется возведение с нуля самого крупного в райцентре микрорайона Север на 32 тысячи жителей. Жилье, возможности для реализации и достойная зарплата привлекают людей, профессионалов, которые и делают регион сильным.