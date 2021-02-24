Известный скульптор и автор иллюстраций к книгам Гоголя и Шевченко. Игорь Марзалюк об уроженце Могилёвщины Михаиле Микешине

Новости Беларуси. В непростые времена любое общество должно прочно опираться на свои национальные идеи и идеалы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На первый план выходят ценности, которые не подлежат сомнению. Для Беларуси не может быть никакой другой объединяющей идеи, кроме патриотизма. Любовь к родной земле начинается с гордости за своих земляков, уверен депутат Игорь Марзалюк.

Игорь Марзалюк, председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Микешин Михаил Осипович – живописец, рисовальщик и скульптор, белорус, уроженец Мстиславского уезда Могилевской губернии. Родился 9 февраля 1835 года в деревне Максимовке (сейчас Климовичский район Могилевской области). В 1852 году поступил в Академию художеств, где обучался по классу батальной живописи под руководством Б. П. Виллевальде. Здесь он познакомился и начал дружить с Тарасом Шевченко. Каждый из них с трепетом и любовью говорил о своей родине – Беларуси и Украине. В последующем Микешин создал образ белоруса в проекте (к сожалению, нереализованном) памятника своему земляку, смоленскому белорусу – композитору Михаилу Глинке.

В 1858 году с отличием закончил Академию, получив большую золотую медаль за картину «Въезд Тилли в Магдебург». Проявившаяся в годы учебы романтическая трактовка патриотических тем принесла ему внимание царской семьи, и Микешин был приглашен обучать рисованию великих княжен.

Михаил Осипович очень любил свою родину – Беларусь, никогда не порывал связи с родной землей, всегда подчеркивал, что он белорус по национальности. «Острю свое оружие – карандаш – и вновь хочу славить свою «Эльвиру», свою родину – Беларусь», писал он. Эльвира – имя от названия германо-скандинавских духов, эльфов, которые в древности почитались в качестве символа урожайности.

Он первым начал рисовать и издавать открытки с изображениями белорусских сюжетов. Репродукции его «Белорусских рисунков» в конце 1860-х широко печатались российскими изданиями. Особенно много сюжетов рисунков связано с городом Климовичи – ныне райцентром Могилевской области. Дело в том, что в этом маленьком городке жила его родная сестра. Она, кстати сказать, позировала брату для портретов императриц и их скульптурного воплощения. На протяжении 27 лет, где бы ни находился этот гениальный человек, что бы он ни делал, он возвращался в Климовичи, рисовал родной народ, его быт, живые свидетельства эпохи. Микешин много работал как художник-иллюстратор, создавая рисунки и гравюры к любимым литературным произведениям. Его лучшими графическими работами являются иллюстрации к «Вию» Николая Гоголя, к «Кобзарю» его близкого друга – Тараса Шевченко. Известна также гравюра Микешина на стали «Татьяна» к роману Пушкина «Евгений Онегин».

Однако всемирное признание к нему пришло в первую очередь как к скульптору. В 1859 году был объявлен конкурс на сочинение проектов памятника «Тысячелетие России» в Новгороде. Представленный Микешиным проект был признан лучшим и принят к исполнению. Памятник «Тысячелетие России» создал Микешину репутацию выдающегося ваятеля в Российской империи и Европе. На памятнике, открытие которого посетил сам император, скульптор изобразил важнейшие сцены собственно русской истории (призвание варягов, крещение Руси, Куликовскую битву, воцарение Романовых, провозглашение России империей), выдающихся государственных и церковных деятелей, писателей и поэтов, художников и ученых. Не забыл скульптор и о тех, кого он считал наиболее великими деятелями в истории Беларуси. На памятнике он изобразил великих князей литовских: Гедимина, Ольгерда, Кейстута, Витовта, князя Константина Острожского, архиепископа Могилевского, Оршанского и Мстиславского Георгия Конисского.

Со времени открытия этого памятника Микешин, почти совершенно отказавшись от живописи, участвовал с большим успехом во многих конкурсах по монументальной скульптуре. Им сочинены проекты памятников императрице Екатерине II (поставлен в 1873 году на площади Александринского театра в Санкт-Петербурге, модели – в музее Александра III и в галерее Большого Царскосельского дворца), португальскому королю Педро IV в Лиссабоне, сербскому князю Михаилу Обреновичу и Черному Георгию, адмиралу Грейгу, победам черноморского флота и матросу Шевченко – в Николаеве, адмиралам Корнилову, Нахимову и Истомину – в Севастополе, Богдану Хмельницкому – в Киеве, императору Александру II – в Ростове-на-Дону, Ермаку – в Новочеркасске, императрице Екатерине II – в «Екатеринодаре», Минину – в Нижнем Новгороде и многие другие. Он изготовил массивные, украшенные скульптурой двери усыпальницы князя Пожарского в Суздале и исполнил фигуры для носовых частей различных судов.