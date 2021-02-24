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Лида превратится в передовой медцентр района. ЦРБ пополнилась оборудованием и обновила автопарк

24 февраля 2021 21:44
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Новости Беларуси. Доступная и качественная медицина в районах – еще одна важная задача на пятилетку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лида превратится в передовой медцентр района. ЦРБ пополнилась оборудованием и обновила автопарк-1

В Лиде создается межрайонная опорная клиника, в которую смогут обратиться жители еще и Вороновского, Ивьевского, Новогрудского и Кореличского районов.

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Только за 2020 год закуплено полсотни единиц новейшего оборудования и шесть автомобилей скорой помощи. Обучают специалистов, идет реконструкция зданий больницы, разрабатывается проект строительства 8-этажного терапевтического корпуса.

Лида превратится в передовой медцентр района. ЦРБ пополнилась оборудованием и обновила автопарк-4

Светлана Евланова, заместитель главного врача Лидской центральной районной больницы:
Сейчас на нашей базе уже функционируют около 10 межрайонных центров, которые оснащены современным оборудованием. Здесь сосредоточены высококвалифицированные, профессиональные кадры, естественно, технологии современные применяются достаточно широко.

# Учреждения здравоохранения # общество # Светлана Евланова # Фотофакт

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