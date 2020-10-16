Прямой эфир

Узнал данные в Telegram-канале. Мужчину задержали за угрозу жене сотрудника ОМОН

16 октября 2020 08:09
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Молодой человек задержан за угрозу в отношении родственника сотрудника силовых структур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Личные данные получателя парень узнал из Telegram-канала, о последствиях в тот момент не думал.

Узнал данные в Telegram-канале. Мужчину задержали за угрозу жене сотрудника ОМОН-1

Я извиняюсь за то, что отправил сообщение жене сотрудника ОМОНа с нецензурной бранью. Сказал на эмоциях, не думая о последствиях.

А куда вы отправили сообщение и как?

В Viber.

Как вы узнали номер телефона?

Из Telegram-канала «Каратели Беларуси», предположительно, точно не помню.

Какое содержание сообщения было?

Аня, привет. Я приду и тебя *** или что-то такое.

И какое ваше отношение к произошедшему?

Сказал на эмоциях, я не собирался, естественно, никуда идти. Раскаиваюсь в содеянном и обещаю, что не повторится подобное.

Каждому подобному действию будет дана правовая оценка. Милиция продолжит адекватно пресекать нарушения общественного порядка.

Читайте также:

Сотрудника милиции анонимно оскорбил житель Бобруйска. Его нашли за несколько дней

Мужчина на допросе: «Рассылал сообщения сотрудникам милиции с угрозами и оскорблениями»

Жителя Верхнедвинска задержали в Витебске. Он оскорблял правоохранителей в Telegram

# Интернет # общество # Юлия Алексеюк # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Утром 16 октября группа людей заблокировала движение на МКАД
16 октября 2020 07:45

Утром 16 октября группа людей заблокировала движение на МКАД

«В сотрудников полетели всякие ящики». Что говорят задержанные, которые перекрывали движение в Минске
16 октября 2020 07:35

«В сотрудников полетели всякие ящики». Что говорят задержанные, которые перекрывали движение в Минске

«Боевая подготовка дала свои плоды». Белорусские зенитчики проводят учения на полигоне Ашулук
16 октября 2020 07:12

«Боевая подготовка дала свои плоды». Белорусские зенитчики проводят учения на полигоне Ашулук