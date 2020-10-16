Узнал данные в Telegram-канале. Мужчину задержали за угрозу жене сотрудника ОМОН

Личные данные получателя парень узнал из Telegram-канала, о последствиях в тот момент не думал.

Новости Беларуси. Молодой человек задержан за угрозу в отношении родственника сотрудника силовых структур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Я извиняюсь за то, что отправил сообщение жене сотрудника ОМОНа с нецензурной бранью. Сказал на эмоциях, не думая о последствиях.

А куда вы отправили сообщение и как?

В Viber.

Как вы узнали номер телефона?

Из Telegram-канала «Каратели Беларуси», предположительно, точно не помню.

Какое содержание сообщения было?

Аня, привет. Я приду и тебя *** или что-то такое.

И какое ваше отношение к произошедшему?

Сказал на эмоциях, я не собирался, естественно, никуда идти. Раскаиваюсь в содеянном и обещаю, что не повторится подобное.

Каждому подобному действию будет дана правовая оценка. Милиция продолжит адекватно пресекать нарушения общественного порядка.

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