Узнал данные в Telegram-канале. Мужчину задержали за угрозу жене сотрудника ОМОН

Новости Беларуси. Молодой человек задержан за угрозу в отношении родственника сотрудника силовых структур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Личные данные получателя парень узнал из Telegram-канала, о последствиях в тот момент не думал.
Новости Беларуси. Молодой человек задержан за угрозу в отношении родственника сотрудника силовых структур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Личные данные получателя парень узнал из Telegram-канала, о последствиях в тот момент не думал.
Я извиняюсь за то, что отправил сообщение жене сотрудника ОМОНа с нецензурной бранью. Сказал на эмоциях, не думая о последствиях.
А куда вы отправили сообщение и как?
В Viber.
Как вы узнали номер телефона?
Из Telegram-канала «Каратели Беларуси», предположительно, точно не помню.
Какое содержание сообщения было?
Аня, привет. Я приду и тебя *** или что-то такое.
И какое ваше отношение к произошедшему?
Сказал на эмоциях, я не собирался, естественно, никуда идти. Раскаиваюсь в содеянном и обещаю, что не повторится подобное.
Каждому подобному действию будет дана правовая оценка. Милиция продолжит адекватно пресекать нарушения общественного порядка.
Читайте также:
Сотрудника милиции анонимно оскорбил житель Бобруйска. Его нашли за несколько дней
Мужчина на допросе: «Рассылал сообщения сотрудникам милиции с угрозами и оскорблениями»
Жителя Верхнедвинска задержали в Витебске. Он оскорблял правоохранителей в Telegram