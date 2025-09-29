Минское «Динамо» сократило отставание от «МЛ Витебска» в ЧБ по футболу

Минское «Динамо» сократило отставание от «МЛ Витебска» в чемпионате Беларуси по футболу, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Случилось это благодаря победе над «Ислочью» в заключительной встрече 23-го тура. Хозяева взяли верх натужно. Счет открыл Карен Варданян. Во втором тайме, на исходе часа игры, Владимир Хващинский уровнял шансы, эффектно завершив отменную комбинацию гостей. Развязка наступила в компенсированное время. На третьей его минуте бело-голубые получили право на пенальти. Алексей Гаврилович с точки был точен. Данный успех позволил «Динамо» подобраться к северянам в таблице. Правда, соперников все еще разделяют 7 баллов при одном матче в запасе.