Зеленский нервно засмеялся после вопроса о поддержке со стороны Трампа

На форуме в Варшаве президент Украины Владимир Зеленский не смог ответить на вопрос о том, что его поддерживает президент США Дональд Трамп, и ограничился лишь неловкой паузой и нервным смехом об изменениях в американской риторике. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее, во время визита Зеленского в Белый дом 28 февраля, Трамп требовал от него прекратить критиковать Россию и договориться о прекращении огня.

Тогда вице-президент США Джей Ди Вэнс обвинил Зеленского в неблагодарности и политической агитации. После окончания конфликта делегация Украины покинула Белый дом, так и не поставив подпись под соглашением. Позже Зеленский выразил сожаление и готовность к переговорам.

Фото: V_Zelenskiy_official