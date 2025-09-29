Предприятия Беларуси пригласили вступить в томский кластер электроники и беспилотных технологий. Международная выставка «ИННОПРОМ» стала ключевой площадкой для укрепления белорусско-российского межрегионального сотрудничества в области промышленных инноваций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минском международном выставочном центре уже заключены десятки контрактов и детально проговорены проекты, за которыми будущее. В рамках стратегической секции по цифровизации промышленности Беларуси и России договорились синхронизировать усилия для создания единого технологического пространства. Речь идет не просто об автоматизации отдельных заводов, а про формирование целых промышленных систем, способных к самообучению и адаптации. Ключевой тренд, который определили эксперты – это переход от точечных решений к комплексным. На выставке представлены конкретные кейсы, где отечественный продукт не только заместил иностранный, но и превзошел его по функционалу.

Владимир Муромцев, генеральный директор компании по работе в области компьютерных технологий (Россия):

Готовы предложить свой опыт автоматизации крупнейших производств. Учитывая, что у нас 32 завода, мы имеем богатый опыт как в сфере комплексной цифровизации на базе решений 1С. С точки зрения искусственного интеллекта, сейчас для нас это больше такое R&D направление, где есть пробы пера. В Минске масштабно представлены национальные стенды стран-участников выставки. Так, Казахстан привез промышленные новинки и бестселлеры своих предприятий.