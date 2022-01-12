«Можно назвать идеальными отношениями». Что бывший посол Беларуси в КНР говорит о сотрудничестве стран?
Новости Беларуси. Отношения КНР и Беларуси выдержали испытания стремительно меняющейся международной обстановкой. Это 12 января подчеркнул посол Китая в Минске, выступая на международной конференции, посвященной 30-летию дипотношений между нашими странами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
За этот довольно небольшой для истории период Минску и Пекину вместе удалось достичь многого. Нас связывают серьезные экономические проекты, Китай стал нашим вторым торговым партнером. И если в деталях, то белорусский экспорт на рынок Поднебесной каждый год увеличивается примерно на четверть.
Константин Герцев продолжит.
8 000 километров вовсе не расстояние для белорусско-китайских отношений, тем более когда сотрудничеству наших стран уже 30 лет. В январе далекого 1992 года, когда наша страна была в стадии постшокового состояния после развала СССР, Пекин один из первых пришел в Минск с реальными бизнес-идеями. В 1994-м, с избранием на пост Президента, Александр Лукашенко заявил о необходимости развития совместных проектов с КНР. Спустя год глава государства совершил свой первый рабочий визит в Поднебесную, тем самым дал старт современному витку инвестиций.
Анатолий Тозик, директор Республиканского института китаеведения имени Конфуция БГУ, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в КНР (2006-2011):
Качественные изменения в отношениях произошли в 2005 году. Я считаю, что к этому времени стороны хорошо узнали друг друга и сформировали по отношению друг другу отношение как к надежным и предсказуемым партнерам. За эти 30 лет у нас не было никаких, даже маленьких проблем во взаимоотношениях с Китаем. И наши отношения развивались спокойно, но динамично и последовательно. Мы только испытываем чувство гордости за то, что выстроили такие отношения с этой страной. Я думаю, что их в полной мере можно назвать идеальными отношениями стран с достаточно разными параметрами.
Се Сяоюн: скоро предоставим нашим белорусским друзьям еще 1,5 миллиона доз вакцины. Читайте здесь.