«Уже внутри горел азарт». Белорусских танкистов поздравили с серебром V Армейских международных игр

Новости Беларуси. Тем временем белорусские военные показывают высокий класс профессионального мастерства. В Западном оперативном командовании вручили заслуженные награды участникам V Армейских международных игр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, белорусские танкисты впервые в истории взяли серебро на «Танковом биатлоне», уступив лишь хозяевам соревнований – команде России. От Гродненского гарнизона в играх участвовали два экипажа. На полигоне «Алабино» Московской области они показали высокие результаты в скорости, преодолении препятствий, стрельбе снарядами и из пулемётов.

Павел Марковец, заместитель начальника штаба танкового батальона 6-ой отдельной гвардейской механизированной бригады:

В прошлом году совсем чуть-чуть не хватило везения. В этом году я ездил со старым экипажем, уже внутри горел азарт, уже хотелось забрать своё второе место. Это, наверное, и помогло.

Виктор Хренин, командующий войсками Западного оперативного командования:

Я считаю, что ребята молодцы, они на сегодняшний день герои. Поэтому я и спланировал такое мероприятие – лично им пожать руку, высказать слова благодарности, обязательно вникнуть в их нужды, посмотреть их перспективы.