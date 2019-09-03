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«Уже внутри горел азарт». Белорусских танкистов поздравили с серебром V Армейских международных игр

03 сентября 2019 06:49
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Новости Беларуси. Тем временем белорусские военные показывают высокий класс профессионального мастерства. В Западном оперативном командовании вручили заслуженные награды участникам V Армейских международных игр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Уже внутри горел азарт». Белорусских танкистов поздравили с серебром V Армейских международных игр-1

Напомним, белорусские танкисты впервые в истории взяли серебро на «Танковом биатлоне», уступив лишь хозяевам соревнований – команде России. От Гродненского гарнизона в играх участвовали два экипажа. На полигоне «Алабино» Московской области они показали высокие результаты в скорости, преодолении препятствий, стрельбе снарядами и из пулемётов.

«Уже внутри горел азарт». Белорусских танкистов поздравили с серебром V Армейских международных игр-4

Павел Марковец, заместитель начальника штаба танкового батальона 6-ой отдельной гвардейской механизированной бригады:
В прошлом году совсем чуть-чуть не хватило везения. В этом году я ездил со старым экипажем, уже внутри горел азарт, уже хотелось забрать своё второе место. Это, наверное, и помогло.

«Уже внутри горел азарт». Белорусских танкистов поздравили с серебром V Армейских международных игр-7

Виктор Хренин, командующий войсками Западного оперативного командования:
Я считаю, что ребята молодцы, они на сегодняшний день герои. Поэтому я и спланировал такое мероприятие – лично им пожать руку, высказать слова благодарности, обязательно вникнуть в их нужды, посмотреть их перспективы.

«Уже внутри горел азарт». Белорусских танкистов поздравили с серебром V Армейских международных игр-10

V Армейские международные игры стали самыми результативными для белорусской сборной за всю историю их проведения. В копилке наших военных 12 наград разного достоинства.

# Армия Беларуси # общество # Виктор Хренин # Павел Марковец # Фотофакт

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