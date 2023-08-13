Чем живут районы Минской области и какие условия создают для молодёжи? Рассказала сенатор Наталья Якубицкая

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Никита Рачиловский, СТВ:

В эфире «Сенат» и я, Никита Рачиловский. Здравствуйте! Основные цели и задачи социально-экономического развития Республики Беларусь на 2021-2025-е годы основываются на ключевых приоритетах: счастливая семья, сильные регионы, интеллектуальная страна и государство-партнер. И, конечно, в данном контексте делает особый акцент на сильные регионы, ведь там людям жить, работать, создавать семьи и думать о будущем. О сильных регионах на примере Минской области мы и поговорим. У нас в гостях член Совета Республики Наталья Якубицкая. Как живут районы Минской области и порадуют ли хлеборобы в 2023-м? Никита Рачиловский:

Сильные регионы – одно из основных направлений, принятых на VI Всебелорусском народном собрании на текущую пятилетку. Расскажите, пожалуйста, как сегодня живут районы Минской области и какие сильные проекты там реализуются?

Наталья Якубицкая, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по региональной политике и местному самоуправлению:

Я хочу отметить, что по прошествии первого полугодия Минская область демонстрирует очень интенсивное, динамичное развитие несмотря на санкционную политику и ту ситуацию, которая сегодня складывается вокруг нашего государства. Цифры и факты говорят сами за себя: область сумела выполнить все прогнозные показатели, которые ей доведены. Эта общая работа, взаимодействие и позволили нам достигнуть таких результатов. Если остановится на цифрах, то уровень благосостояния и благополучия наших людей характеризуется ростом заработной платы. Так вот, заработная плата у нас выросла по отношению к прошлому году на 116 %, почти 116,9 %. Это очень хорошо. Потому что сегодня, действительно, чем еще можно оценить уровень и благосостояние? Далее – инвестиционная политика, которая проводится в Минской области. Что характеризует этот показатель – характеризует привлекательность нашего центрального региона. Как ставил задачи глава государства? «Один район – один проект». И все эти вопросы инвестиционной деятельности тоже на постоянном контроле у Александра Генриховича Турчина. Потому что что такое инвестиции? Это возможность строительства новых, эффективных, высокотехнологичных производств и предприятий, создание новых рабочих мест в регионах, возможность производить экспортоориентированную, импортозамещающую продукцию, которая способна сегодня конкурировать. И то, о чем я сказала, – заработная плата. Также поступление доходов в бюджет Минской области, если мы планировали 106 %, то есть увеличение поступления доходов, то по результатам работы за первое полугодие этот показатель сложился на уровне 120 %. А это, соответственно, дает нам возможность развивать социальную инфраструктуру. Вот это крайне важно. Никита Рачиловский:

Уборочная кампания – одна из самых насущных тем. Порадуют ли нас хлеборобы Минской области в этом году?

Наталья Якубицкая:

Хочу сказать, что порадуют. Потому что несмотря на те капризы и погодные условия, и сюрпризы, которые преподнесла погода, наши технологии, материально-техническая база нам позволят те обязательства, которые мы на себя взяли, выполнить. Мы подготовили технику, она прошла все параметры – и ремонт, и все – это тоже позволяет нам использовать каждый солнечный день, чтобы эффективно и качественно убрать и собрать урожай, который мы вырастили. Какие условия создаются для молодежи в селах? Никита Рачиловский:

Как сегодня обстоят дела с молодежью? Что предпринимается для того, чтобы молодежь оставалась в районах, на своей малой родине, там работали и не уезжали в Минск и другие крупные города?

Наталья Якубицкая:

Да, мы создаем условия для нашей молодежи. Это безусловно. Но хорошо создавать условия тогда, когда молодой человек четко понимает, что ту профессию, которую он выбрал для себя, она правильная, что она действительно будет приносить ему радость и удовлетворение. И не только материальный достаток, но, по крайней мере, он будет жить в этой профессии реализовываться, совершенствоваться. А уже те условия, которые необходимы для проживания и особенно для работы в сельской местности, они тоже существуют. Первое, что необходимо для молодого человека, чтобы закрепиться, – это жилье. И у нас есть такие возможности. У нас есть арендное жилье. В случае, если создается семья, рождаются дети, то это тоже такое поэтапное получение льгот, можно сказать. Ближе, ближе – и ты уже реально можешь претендовать на получение жилья. Далее – это, конечно, социальная инфраструктура, транспортное сообщение должно быть хорошим, потому что все-таки молодым людям хочется развлечений, проводить активно досуг, поэтому нужно выезжать в города. Поэтому транспортное сообщение, мы это тоже понимаем. Заработная плата, как я вам уже сообщила, хорошая. Поэтому мы создаем условия такие для молодых людей. Тут должен быть такой подход, что молодой человек тоже должен чувствовать свою ответственность, не только государство, но и молодые люди тоже. «Это было просто до слез». Интересные примеры с личных приемов граждан Никита Рачиловский:

Как член Совета Республики и председатель областного Совета депутатов вы проводите личные приемы граждан. Не могли бы вы рассказать про какие-либо интересные примеры, случаи, с которыми обращались заявители?

Наталья Якубицкая:

Знаете, меня впечатлил один звонок. Кстати, даже не один звонок. Женщина, по-моему жительница Слуцкого района нашего, она благодарила нашего главу государства, просила передать слова благодарности за все то, что он делает для нашей страны, людей. И одновременно она сочинила и прочитала мне стихотворение, которое посвящено нашему Президенту, уважаемому Александру Григорьевичу Лукашенко. Это было просто до слез, настолько впечатлило. Если рассказать еще случай, который тоже меня впечатлил, знаете, ведь прямые линии – это не только вопросы и проблемы, прямая линия и телефонные звонки иногда поступают такие, что просто нужно выслушать людей, просто послушать. И был у меня сейчас житель одного из районов. Знаете, звонки начались буквально как только я приступила к работе. То есть это буквально пять с половиной лет назад. Я видела, что состояние этого человека вызывает некую озабоченность, я видела неудовлетворенность, депрессивный голос. И это было постоянно: как только прямая линия, он все время звонил. Я уже знала историю его семьи, его историю, чем он болеет, какие у него проблемы. И, наверное, на протяжение года он не звонил, а затем снова поступил звонок. Я его не узнала. Куда делась эта депрессия? Это абсолютно энергичный голос, это человек, у которого желание творить, жить. Я порадовалась. Со мной вместе сидели представители «Минской правды». Я говорю, что даже сложно в это поверить. Я настолько порадовалась, потому что практически на протяжении всего времени я ему давала какие-то советы, рекомендации, как-то делилась с ним. И, естественно, этот человек мне тоже рассказывал свои истории. Поэтому даже такие истории бывают. Я говорю откровенно: я не поверила, что это тот депрессивный голос и тот молодой человек. Мне реально было жалко и не понимала, чем я могу ему помочь. Я туда направляла социальные службы, мне говорили: Наталья Викторовна, мы, вроде, опекаем его и все. А тут проходит время, долго не было звонков. И он мне звонит, и я чувствую человека, у которого просто ключом бьют жизненная энергия и позитив.

Никита Рачиловский:

Наталья Ивановна Кочанова неоднократно говорила, что иногда нужно человека просто выслушать, поинтересоваться, что его беспокоит. Наталья Якубицкая:

И это так, да. Вот такие моменты.