ШОС и БРИКС являются площадками будущего – Гриц

Георгий Гриц, экономический аналитик:

Вы правы, сегодня ШОС, БРИКС являются площадками будущего, если так можно назвать. Но в то же время, обратите внимание, вот когда мы говорим о Китае, их политике, геополитике, то есть экономических претензиях в хорошем смысле, аналогию некую на ШОС, политический аспект можно говорить. Вот обратите внимание, что да, была риторика от бразильского Президента, что отменить, так сказать, валюту ввести ШОС или БРИКС, да, свою какую-то. Вот именно, я думаю, благодаря такой прагматичной, философской позиции Китая, ШОС сегодня не противопоставляет себя традиционным площадкам Совбез, Организации Объединенных Наций. А он, с точки зрения, призывает интегрировать эти две площадки и сделать не противостояние, а сотрудничество. Вот это принципиальный момент.

Ну а с точки зрения будущего ШОС, наверное да, действительно, это прототип какой-то будущей геополитической площадки. Кстати, надо отметить, что Беларусь, несмотря на то, что по сравнению с учредителями ШОС, другими странами ШОС и БРИКС, относительно небольшая страна, мы имеем официальный статус. В ШОС – официальный представитель, в БРИКС мы являемся страной-партнером. Это тоже дорого стоит.