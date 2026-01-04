Гриц: по некоторым позициям Китай уже давно первый

Железные факты, точные цифры, тенденции. Новый выпуск ток-шоу «Мнения» на «РТР-Беларусь»! Разобраться в сути политических процессов, создать многослойную картину мировых тенденций, понятную каждому зрителю, помогут гости-эксперты не только из Беларуси, но и из-за рубежа.

Георгий Гриц, экономический аналитик: По некоторым позициям Китай уже давно первый. Есть такой термин, придумали экономисты, коллега знает, – это покупательская способность. Вот по паритету покупательской способности Китай уже два или три года первый в мире. Конечно, по номиналу отстает от США, но все равно в топ-3 входит. С этой точки зрения я еще хотел бы добавить. И мне кажется очень важно такое эволюционное, гибкое состояние прогнозирования в китайской экономике. Сначала ориентация на экспорт, стимулирование идет внутреннего рынка. Сейчас новая принята парадигма, я даже так бы сказал, это ориентация на новой технологии. Китай поставил перед ЦК Компартии задачу – стать технологическим лидером мира.

Игорь Позняк, ведущий:

То есть, по-моему, из китайской мудрости фраза «Торопись, не спеша» или что-то вроде того?

Георгий Гриц:

Наверное, да. И вот с этой точки зрения, я думаю, китайская вот эта модель, назовем так. Дэн Сяопин еще родоначальник этой модели, Си Цзиньпин – нынешний лидер Китая. Именно вот такое целеполагание, целеполагание в долгосрочную перспективу, это отличает именно китайское руководство и китайское мышление.