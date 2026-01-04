В чём секрет экономического чуда Поднебесной? Мнение эксперта

Железные факты, точные цифры, тенденции. Новый выпуск ток-шоу «Мнения» на «РТР-Беларусь»! Разобраться в сути политических процессов, создать многослойную картину мировых тенденций, понятную каждому зрителю, помогут гости-эксперты не только из Беларуси, но и из-за рубежа.

Игорь Позняк, ведущий:

Цзяхуэй, в чем секрет все-таки экономического чуда Поднебесной? Как так получилось, что Китай вдруг за пару десятилетий на повороте подрезал мировых индустриальных гигантов?

Яо Цзяхуэй, кандидат экономических наук, доцент:

Я думаю, что самое главное – это именно проведение политики реформы и открытости. И даже мы создавали специальные экономические зоны и привлекали иностранные инвестиции. Наши коллеги уже отметили, что это будет сейчас больше инвестироваться в новую технологию, именно искусственного интеллекта. Поэтому это тоже важно. Наши коллеги тоже отметили, что самое главное – это огромный внутренний рынок. Именно, что растущий потребительский спрос стимулирует нашу привлекательность для иностранных партнеров.