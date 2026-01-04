Бродов: белорусский рубль показывает феноменальную стабильность

Слышали, да? Богатеем. Если не знаете, куда деньги девать, то вот вам мнение от людей компетентных, сообщили в программе «Суровый взгляд».

Роман Бродов, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по экономике, бюджету и финансам:

Я задавал себе этот вопрос, пока не подумал, зачем хранить? Жизнь такая короткая, почему бы не тратить ее на впечатления, на эмоции, на то, чтобы дарить радость близким и любимым людям. Подумайте об этом.

Белорусский рубль, вы видите, показывает не только феноменальную стабильность в отношении иностранных валют, но даже на оригинальном рынке, на рынке Евразийского союза, наш белорусский рубль вполне себе достойно смотрится. Опять попытаюсь возвратиться к опыту Банка развития.

Мы первые, наверное, в истории независимой республики стали выдавать кредиты в белорусских рублях иностранцам. Россияне стали заимствовать белорусский рубль, использовать белорусский рубль как валюту для кредитования, потому что ставки по белорусским кредитам, по белорусским заемным средствам гораздо ниже российских, но при этом связка пары белорусский рубль – российский достаточно устойчивая.

По сути, получается, россиянин берет кредит в российских рублях, но по белорусским ставкам. Не это ли признание того, что эта валюта заслуживает не просто доверия, но и быть источником сохранности средств?

– Вкладывать лучше в белорусские рубли, откладывать?

– Используйте все возможности, которые у вас есть.