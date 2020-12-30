«Уже собрали достаточно большое количество предложений». Артём Цуран об идеях минчан по благоустройству города

Конец года – время подводить итоги, дарить подарки и уделять внимание тем, кто этого заслужил. Неделя в большом городе выдалась насыщенной на торжественные церемонии. Так во Дворце Республики по поручению Президента вручили государственные награды. Среди приглашенных было более 60 представителей разных профессий: медики, педагоги, аграрии, госслужащие, представители культурной и спортивной сфер. Лучших из лучших награждали в городской ратуше. Около 30 представителей разных отраслей получили медали и почетные звания за трудовые заслуги. Это руководители столичных предприятий и организаций, представители рабочих коллективов. Торжество завершилось концертом. И это еще не все. Президент подписал Указ, в соответствии с которым государственных наград и благодарностей удостоены еще 90 представителей различных сфер. В почетном списке и гость программы студии «Большого города» Артем Цуран, заместитель председателя Мингорисполкома.

Илона Волынец, ведущая:

Многие проблемы сегодня можно решить, набрав короткий номер 115. Это, наверное, любимый номер для всех горожан. Есть еще 125 (дорожное покрытие), 119 (водоснабжение). Самые дотошные, наверное, знают их наизусть. Насколько это позволяет оперативно решать проблемы горожан? Справляются ли вообще соответствующие службы?

Артем Цуран, заместитель председателя Мингорисполкома:

Все заявки, которые приходят нам на службу 115, подвергаются тщательному анализу по итогам их исполнения. Председателем горисполкома этот вопрос лично взят на контроль. Буквально еженедельные доклады руководителей служб, которые скапливают вопросы наших горожан с детальным анализом ситуации. Где, на каком направлении, на какой службе. Будь то это водоснабжение, канализация или это обслуживание жилищного фонда, подъезды. Проводится четкий, конкретный анализ. Илона Волынец:

По всей стране, не только в большом городе, продолжают работу общественные приемные, диалоговые площадки. Я знаю, что вы тоже в курсе всего того, с чем приходят, какие инициативы предлагают наши горожане. Поделитесь самыми интересными, что вам запомнилось?

Артем Цуран:

В принципе охвачены все направления тематики жизни страны и города. В очередной раз наши жители возвращаются к предоставлению спектра каких-то льгот в жизни, условий для рождения детей, увеличения продолжительности жизни, которые так или иначе связаны с предоставлением чего-то. А когда мы говорим, что же население в ответ? Предоставить от государства – тут очень много есть предложений с разных направлений жизни нашего города. Илона Волынец:

Декрет по уходу за ребенком. Вроде бы некоторые и критиковали, что зачем нам такой большой. Как только прозвучало, что, может, сократим, может, и многовато три года. Что началось в интернете? Какое было обсуждение?