«Хочу нести людям в дом только хорошие новости». Вот что Екатерина Забенько желает своим телезрителям в новом году

Екатерина Забенько, телеведущая:

В первую очередь, наверное, хотелось бы пожелать, чтобы все наши надежды на то, что 2021 станет переломным годом, что с первого января жизнь наша действительно наладится. Прямо первого января, причем я надеюсь, что мы к этому году начнем подходить с позитивными переменами, чтобы перенести их уже на следующий год. Наверное, нашим телезрителям хотелось бы пожелать, чтобы они были довольны тем, что слышат с экранов телевизоров. Мы живем в каждом доме, каждого нашего телезрителя. Я хочу нести этим людям в дом только позитив и только хорошие новости. Я сделаю все для того, чтобы это было именно так. Не будем исключать объективность, потому что она в любом случае должна быть, новости не всегда такие, какие бы хотелось слышать нашим телезрителям. Но то, как ты эти новости преподносишь, даже если они не самые позитивные, наверное, тоже очень важно для восприятия наших телезрителей. Конечно, хочу пожелать, чтобы в год Быка (естественно, кроме того, чтобы людям, которые обладают хотя бы небольшим упорством, чтобы они все-таки добились и здоровья, и денег, и успехов, и благополучия, и какой-то позитивной ауры в своих семьях), ушли волнения, которые накопились у нас за прошлый год. Очень хочется наконец-то расслабиться, выдохнуть и продолжать встречаться со своими близкими, друзьями так, как это было раньше.

Вадим Щеглов:

У нас все будет хорошо.