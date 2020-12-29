Мингорисполком: «В планах у нас продолжение строительства учреждений образования, здравоохранения, объектов социальной сферы»
Конец года – время подводить итоги, дарить подарки и уделять внимание тем, кто этого заслужил. Неделя в большом городе выдалась насыщенной на торжественные церемонии. Во Дворце Республики по поручению Президента вручили государственные награды. Среди приглашенных было более 60 представителей разных профессий: медики, педагоги, аграрии, госслужащие, представители культурной и спортивной сфер. Лучших из лучших награждали в городской ратуше. Около 30 представителей разных отраслей получили медали и почетные звания за трудовые заслуги. Это руководители столичных предприятий и организаций, представители рабочих коллективов. Торжество завершилось концертом. И это еще не все. Президент подписал указ, в соответствии с которым государственных наград и благодарностей удостоены еще 90 представителей различных сфер. В почетном списке и гость программы студии «Большого города» Артем Цуран, заместитель председателя Мингорисполкома.
Илона Волынец, ведущая:
От всей души поздравляем вас с высокой наградой. Признавайтесь, ожидали или нет?
Артем Цуран, заместитель председателя Мингорисполкома:
Спасибо, конечно, за поздравление. Немного неожиданным был сам подход. По большому счету формирование предложений – это процедура достаточно длительная. Я о ней знал, но то, что это под Новый год случилось, мне очень приятно.
Илона Волынец:
Год был, конечно, непростой. Наверное, и лично для вас, и для всех белорусов, и для всего мира. Если подводить итоги, с какими экономическими показателями большой город завершает 2020? Может, вы выделите какой-то из районов, кто лучше всего сработал?
Артем Цуран:
Экономика города напрямую связана с внешним миром. Очень серьезные последствия испытывали именно от внешних факторов, которые сложились в результате ситуации с пандемией коронавируса. Тем не менее, не глядя на отдельные экономические показатели, в принципе, год не таким уж плохим вышел.
Мы полностью реализовали все поставленные задачи по вводу жилья на территории города, построили почти 640 тысяч квадратных метров. Ряд показателей, характеризующих именно внешний торговый баланс, тоже выглядит гораздо лучше, чем в прошлом году. Это связано с ситуацией на нефтяном рынке и работой нашей внешней торговли. Что касается районов, то предварительно у нас образовалась тройка, которые выполнили наибольшее количество показателей. Это Ленинский, Советский и Партизанский районы. Если общие характеристики развития города оценить (помимо ввода жилья), то я обратил внимание на такой показатель как товарооборот. В сопоставимых ценах мы перешагнули за 100 %. Это значит, что мы с вами и жители нашего города практически купили товаров в торговой сети, в интернет-магазинах и так далее такое же количество, как и в прошлом году. Да, у нас был на протяжении нескольких лет достаточно устойчивый рост, доходил он до 105-110 % в год в сопоставимых ценах. В этом году мы только перешагнули за 100 % по итогам января – ноября. Итоги, конечно, тоже будут видны чуть позже. Но это показывает то, что люди что наметили в своих планах, то и покупают.
Илона Волынец:
Вы затронули тему торговли. Индивидуальные предприниматели во время эпидемии больше всего жаловались на закрытые границы, с товарами были вопросы. Можно ли сказать, сколько индивидуальных предпринимателей или предприятий к вам обратилось за помощью и кому удалось подставить плечо?
Артем Цуран:
Если брать эту помощь именно в денежном эквиваленте, то оказано на общую сумму порядка 33 миллионов белорусских рублей за весь этот год. В общей сложности больше 3 000 субъектов хозяйствования за этой помощью обратились и ее получили. Кому-то покажется много или мало, но это цена одной школы для города. Это средства, которые направлены на поддержку именно реального сектора экономики, в том числе и предпринимателям. Мы знаем отдельные сферы, которые пострадали больше всего в результате пандемии. Это сфера услуг, это туризм, гостиничный бизнес. Эти сферы прогнозируемо больше получили этой помощи. Мы видим, что они до сих пор не выходят на те обороты, потому что снизился поток людей и в общепите, и в гостиничном бизнесе. В связи с этим меры были правильно направлены, точечно на те направления экономической деятельности, которые пострадали больше всего.
Илона Волынец:
Вы говорили о том, что неплохо сработала строительная отрасль. Все, что планировалось, все было построено. Расскажите более подробно. Поделитесь, какие планы на будущий год?
Артем Цуран:
Я озвучил, что планы строительства жилья выполнены. Есть такой показатель строительства, как монтажные работы. Он тоже перевыполнен по сравнению с прошлым годом, больше 104 %. Что касается жилья, построено почти 60 объектов жилищного строительства, 60 новых домов появилось в городе. В большинстве своем они распределились на три административных района (Октябрьский, Центральный, Первомайский районы). 10 тысяч квартир мы получили, даже чуть больше 10 тысяч в 2020 году. Что касается планов, то планы, доведенные по строительству жилья, чуть ниже на 2021 год, чем планы 2020 года. Это в районе 600 тысяч квадратных метров. Что касается объектов строительства, то я скажу сразу, что здесь, несмотря ни на какие процессы внешние и внутри страны, мы не останавливаем наши объекты, прежде всего социального направления. В планах заложена реализация продолжения строительства и учреждений образования, и здравоохранения, и социальной сферы.
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