Мингорисполком: «В планах у нас продолжение строительства учреждений образования, здравоохранения, объектов социальной сферы»

Конец года – время подводить итоги, дарить подарки и уделять внимание тем, кто этого заслужил. Неделя в большом городе выдалась насыщенной на торжественные церемонии. Во Дворце Республики по поручению Президента вручили государственные награды. Среди приглашенных было более 60 представителей разных профессий: медики, педагоги, аграрии, госслужащие, представители культурной и спортивной сфер. Лучших из лучших награждали в городской ратуше. Около 30 представителей разных отраслей получили медали и почетные звания за трудовые заслуги. Это руководители столичных предприятий и организаций, представители рабочих коллективов. Торжество завершилось концертом. И это еще не все. Президент подписал указ, в соответствии с которым государственных наград и благодарностей удостоены еще 90 представителей различных сфер. В почетном списке и гость программы студии « Большого города » Артем Цуран, заместитель председателя Мингорисполкома.

Артем Цуран, заместитель председателя Мингорисполкома:

Спасибо, конечно, за поздравление. Немного неожиданным был сам подход. По большому счету формирование предложений – это процедура достаточно длительная. Я о ней знал, но то, что это под Новый год случилось, мне очень приятно.

Илона Волынец:

Год был, конечно, непростой. Наверное, и лично для вас, и для всех белорусов, и для всего мира. Если подводить итоги, с какими экономическими показателями большой город завершает 2020? Может, вы выделите какой-то из районов, кто лучше всего сработал?

Артем Цуран:

Экономика города напрямую связана с внешним миром. Очень серьезные последствия испытывали именно от внешних факторов, которые сложились в результате ситуации с пандемией коронавируса. Тем не менее, не глядя на отдельные экономические показатели, в принципе, год не таким уж плохим вышел.

Мы полностью реализовали все поставленные задачи по вводу жилья на территории города, построили почти 640 тысяч квадратных метров. Ряд показателей, характеризующих именно внешний торговый баланс, тоже выглядит гораздо лучше, чем в прошлом году. Это связано с ситуацией на нефтяном рынке и работой нашей внешней торговли. Что касается районов, то предварительно у нас образовалась тройка, которые выполнили наибольшее количество показателей. Это Ленинский, Советский и Партизанский районы. Если общие характеристики развития города оценить (помимо ввода жилья), то я обратил внимание на такой показатель как товарооборот. В сопоставимых ценах мы перешагнули за 100 %. Это значит, что мы с вами и жители нашего города практически купили товаров в торговой сети, в интернет-магазинах и так далее такое же количество, как и в прошлом году. Да, у нас был на протяжении нескольких лет достаточно устойчивый рост, доходил он до 105-110 % в год в сопоставимых ценах. В этом году мы только перешагнули за 100 % по итогам января – ноября. Итоги, конечно, тоже будут видны чуть позже. Но это показывает то, что люди что наметили в своих планах, то и покупают.