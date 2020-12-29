Красный уровень опасности из-за гололёда. Какая будет погода в предпоследний день 2020-го?

Новости Беларуси. В Минске 29 декабря из-за сложных погодных условий пробки на дорогах достигали 9 баллов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А в Витебске, Гомеле и Могилеве троллейбусы не работали – линии электропередач просто замерзли.

Из-за непогоды некоторые пассажирские поезда на участках Орша – Минск, Орша – Витебск, Орша – Могилев и Орша – Кричев следуют с отклонением от графика движения. Об этом предупреждает Белорусская железная дорога. Как избежать травмы в гололёд и что делать, если всё же упали? Советует врач

В ближайшие сутки, 30 декабря, в северном регионе страны объявлен красный, самый высокий уровень опасности из-за гололедицы. Здесь ожидается сильный ветер и дождь. А в Могилеве из-за гололедных травм за помощью к медикам обратились более 50 человек. Какая погода будет на Новый год? Синоптики сделали прогноз на неделю