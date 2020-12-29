Прямой эфир

Красный уровень опасности из-за гололёда. Какая будет погода в предпоследний день 2020-го?

29 декабря 2020 20:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Минске 29 декабря из-за сложных погодных условий пробки на дорогах достигали 9 баллов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А в Витебске, Гомеле и Могилеве троллейбусы не работали – линии электропередач просто замерзли.

Красный уровень опасности из-за гололёда. Какая будет погода в предпоследний день 2020-го?-1

Из-за непогоды некоторые пассажирские поезда на участках Орша – Минск, Орша – Витебск, Орша – Могилев и Орша – Кричев следуют с отклонением от графика движения. Об этом предупреждает Белорусская железная дорога.

Как избежать травмы в гололёд и что делать, если всё же упали? Советует врач

Красный уровень опасности из-за гололёда. Какая будет погода в предпоследний день 2020-го?-4

В ближайшие сутки, 30 декабря, в северном регионе страны объявлен красный, самый высокий уровень опасности из-за гололедицы. Здесь ожидается сильный ветер и дождь. А в Могилеве из-за гололедных травм за помощью к медикам обратились более 50 человек.

Какая погода будет на Новый год? Синоптики сделали прогноз на неделю

Красный уровень опасности из-за гололёда. Какая будет погода в предпоследний день 2020-го?-7

Будьте осторожны и берегите себя!

# Погода в Беларуси # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Игр поменьше, а полезных занятий побольше». Что подарил Роман Головченко воспитанникам дома семейного типа в Солигорске?
29 декабря 2020 20:23

«Игр поменьше, а полезных занятий побольше». Что подарил Роман Головченко воспитанникам дома семейного типа в Солигорске?

«Как будто Золушка». Посмотрите, как прошёл традиционный рождественский бал во Дворце Независимости
29 декабря 2020 19:21

«Как будто Золушка». Посмотрите, как прошёл традиционный рождественский бал во Дворце Независимости

«Всё хорошо получилось». Участница бала во Дворце Независимости о том, как это – танцевать с министром
29 декабря 2020 18:39

«Всё хорошо получилось». Участница бала во Дворце Независимости о том, как это – танцевать с министром