«Массовые мероприятия отражаются на уровне заболеваемости». Как отпразднуют Новый год в Минске?

Конец года – время подводить итоги, дарить подарки и уделять внимание тем, кто этого заслужил. Неделя в большом городе выдалась насыщенной на торжественные церемонии. Так во Дворце Республики по поручению Президента вручили государственные награды. Среди приглашенных было более 60 представителей разных профессий: медики, педагоги, аграрии, госслужащие, представители культурной и спортивной сфер. Лучших из лучших награждали в городской ратуше. Около 30 представителей разных отраслей получили медали и почетные звания за трудовые заслуги. Это руководители столичных предприятий и организаций, представители рабочих коллективов. Торжество завершилось концертом. И это еще не все. Президент подписал Указ, в соответствии с которым государственных наград и благодарностей удостоены еще 90 представителей различных сфер. В почетном списке и гость программы студии «Большого города» Артем Цуран, заместитель председателя Мингорисполкома.

Илона Волынец, ведущая:

Целый год вы же были в центре всего, что происходило в большом городе. Вы были на всех открытиях знаковых объектов. Что вам больше всего запомнилось? Может, например, это открытие фонтана на Свислочи? Может, открытие метро?

Артем Цуран, заместитель председателя Мингорисполкома:

За каждым таким открытием стоит очень большая работа целого круга заинтересованных лиц, структур. То, что мы видим на экране телевизора или на фотографии в интернете, за этим стоит большая-большая работа моих коллег. Что-то выделить такое, что запомнилось больше, по-прежнему, хотя и не в этом году, уже с грустью вспоминаю проведение Европейских игр. Это было событие не на один год. Это, наверное, мы будем долго вспоминать, как и Чемпионат мира по хоккею, который прошел в 2014 году. Поэтому я надеюсь, что все основные, яркие и запоминающиеся события, которые и город помнит, нашли отклик не только в границах нашего государства, они у нас впереди. Они обязательно пройдут, сбудутся. С большим количеством участников и с очень хорошими отзывами по всему миру. Илона Волынец:

Впереди новогодняя ночь, праздники. Конечно, не могу не спросить, чего интересного ждать и как вы посоветуете минчанам отметить Новый год? Куда-то сходить или остаться дома и бояться коронавируса?