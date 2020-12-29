«Массовые мероприятия отражаются на уровне заболеваемости». Как отпразднуют Новый год в Минске?
Конец года – время подводить итоги, дарить подарки и уделять внимание тем, кто этого заслужил. Неделя в большом городе выдалась насыщенной на торжественные церемонии. Так во Дворце Республики по поручению Президента вручили государственные награды. Среди приглашенных было более 60 представителей разных профессий: медики, педагоги, аграрии, госслужащие, представители культурной и спортивной сфер. Лучших из лучших награждали в городской ратуше. Около 30 представителей разных отраслей получили медали и почетные звания за трудовые заслуги. Это руководители столичных предприятий и организаций, представители рабочих коллективов. Торжество завершилось концертом. И это еще не все. Президент подписал Указ, в соответствии с которым государственных наград и благодарностей удостоены еще 90 представителей различных сфер. В почетном списке и гость программы студии «Большого города» Артем Цуран, заместитель председателя Мингорисполкома.
Илона Волынец, ведущая:
Целый год вы же были в центре всего, что происходило в большом городе. Вы были на всех открытиях знаковых объектов. Что вам больше всего запомнилось? Может, например, это открытие фонтана на Свислочи? Может, открытие метро?
Артем Цуран, заместитель председателя Мингорисполкома:
За каждым таким открытием стоит очень большая работа целого круга заинтересованных лиц, структур. То, что мы видим на экране телевизора или на фотографии в интернете, за этим стоит большая-большая работа моих коллег. Что-то выделить такое, что запомнилось больше, по-прежнему, хотя и не в этом году, уже с грустью вспоминаю проведение Европейских игр. Это было событие не на один год. Это, наверное, мы будем долго вспоминать, как и Чемпионат мира по хоккею, который прошел в 2014 году. Поэтому я надеюсь, что все основные, яркие и запоминающиеся события, которые и город помнит, нашли отклик не только в границах нашего государства, они у нас впереди. Они обязательно пройдут, сбудутся. С большим количеством участников и с очень хорошими отзывами по всему миру.
Илона Волынец:
Впереди новогодняя ночь, праздники. Конечно, не могу не спросить, чего интересного ждать и как вы посоветуете минчанам отметить Новый год? Куда-то сходить или остаться дома и бояться коронавируса?
Артем Цуран:
Здесь меня, который курирует и сферу здравоохранения, и культурную, вы немного ставите в тупик. С одной стороны, я должен пригласить наших минчан на новогодние мероприятия, с другой стороны, попросить их все-таки по максимуму остаться в семье, чтобы не соприкасаться с теми родственниками, друзьями, знакомыми, которые не в ближайшем кругу, чтобы мы хотя бы могли держать тот уровень заболеваемости, который у нас сейчас в городе образовался. Он на стабильной планке, но она достаточно высока для Минска, это густонаселенный город. Мы видели, как любое массовое мероприятие отражается на картине заболеваемости, если люди не соблюдают меры.
Что касается новогодней ночи, то, конечно, мы прежде всего ориентировались на мероприятия на свежем воздухе. На том, что если у наших горожан есть потребность, интерес, то мы, конечно, сделали все эти мероприятия. Планы выстроили так, чтобы они прошли ярко, красочно, с применением спецэффектов. Тот, кто поедет, может, на своей машине, может, на общественном транспорте с соблюдением всех санэпиднорм, получит удовольствие. Потому что наших 19 районных площадок и городская на Октябрьской площади, конечно, удивят наших минчан хорошим концертом и шоу фейерверков, поэтому я думаю, что это будет достойное мероприятие.