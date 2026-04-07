Аграрии Минской области посеяли более 90% ранних яровых зерновых и зернобобовых

В Минской области посеяно более 90 % ранних яровых зерновых и зернобобовых культур. Практически завершена подкормка озимых на площади свыше чем 330 тысяч гектаров, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Активно идет сев и в Столбцовском районе. Яровые культуры здесь займут более 3 тысяч гектаров. В основном это ячмень, пшеница, овес и тритикале. 2,5 тысячи гектаров отведено под сахарную свеклу, под однолетние травы – 2 тысячи гектаров. Основной культурой, на которую делают ставку местные аграрии, стала кукуруза.

Николай Клавшун, первый заместитель председателя – начальник управления по сельскому хозяйству и продовольствию Столбцовского райисполкома:

Ежедневно в хозяйствах на полевых работах задействовано порядка 120 единиц техники. Что закупалось? Во-первых, мы получили ряд техники и получаем дальше новую, которая внедряется в работу. Это бороны для боронования пастбищ, новые посевные агрегаты, новый опрыскиватель получили уже в этом году. В планах дальнейшее обновление техники. Получили новую сеялку для сева кукурузы.

Озимые в районе занимают свыше 20 тысяч гектаров и уже подкормлены в полном объеме. Сейчас идет вторая подкормка. Продолжается внесение органических удобрений. Этот вопрос аграрии должны закрыть к 1 мая.