Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что в украинских спецслужбах есть элементы, которые пытались повлиять на выборы в Америки и Венгрии. Об этом пишет РИА Новости.

«Нам, безусловно, известно, что в украинских спецслужбах есть элементы, которые пытались повлиять на исход выборов в Америке и в Венгрии. Это просто в их стиле», – сказал он.

Ранее лидер Штатов Дональд Трамп обратил внимание на переписку украинских чиновников о возможном перенаправлении средств в энергетический сектор для финансирования избирательной кампании Джо Байдена в 2024 году.

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