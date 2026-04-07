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Вэнс заявил, что спецслужбы Украины хотели повлиять на венгерские выборы

07 апреля 2026 12:48
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Вэнс заявил, что спецслужбы Украины хотели повлиять на венгерские выборы-0

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что в украинских спецслужбах есть элементы, которые пытались повлиять на выборы в Америки и Венгрии. Об этом пишет РИА Новости.

«Нам, безусловно, известно, что в украинских спецслужбах есть элементы, которые пытались повлиять на исход выборов в Америке и в Венгрии. Это просто в их стиле», – сказал он.

Ранее лидер Штатов Дональд Трамп обратил внимание на переписку украинских чиновников о возможном перенаправлении средств в энергетический сектор для финансирования избирательной кампании Джо Байдена в 2024 году.

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Фото: pixabay

# Новости США # Международная политика # США

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