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Трамп назвал Карлсона человеком с низким IQ из-за Ирана

07 апреля 2026 13:51
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Трамп назвал Карлсона человеком с низким IQ из-за Ирана-0

Президент США Дональд Трамп раскритиковал журналиста Такера Карлсона, назвав его человеком с низким IQ, после того как тот осудил удары США по гражданской инфраструктуре Ирана. Об этом пишет РИА Новости.

Карлсон назвал эти действия военным преступлением и отметил, что Соединенные Штаты не добьются победы, пока Ормузский пролив закрыт. 

С 28 февраля Соединенные Штаты и Израиль атакуют Иран, а Иран отвечает на объекты Израиля и США, что фактически остановило судоходство через пролив и повысило мировые цены на топливо.

Фото: pixabay

# Международная политика

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