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Изменения закона о товарных биржах рассмотрели на экспертном совете при Совете Республики

07 апреля 2026 13:57
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Прозрачные условия при закупке товаров и совершенствование справедливого ценообразования в стране. Изменения закона о товарных биржах рассмотрели на экспертном совете при Совете Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Изменения закона о товарных биржах рассмотрели на экспертном совете при Совете Республики-2

Законопроект должен привести профильное законодательство в соответствие с современными реалиями, что позволит бирже эффективнее выполнять возложенные на нее функции. Новеллы закрепят принципы торговли, позволят внедрить национальную систему ценовых индикаторов и организовать централизованные закупки. Подготовлен большой блок изменений, который направлен на создание национальной системы биржевых индексов.

Изменения закона о товарных биржах рассмотрели на экспертном совете при Совете Республики-4

Леонид Заяц, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:
За год у нас товарооборот составил на торговой бирже, на нашей универсальной бирже, более 11 миллиардов рублей. Это говорит о том, что сегодня активно идут и юридические лица, и индивидуальные предприниматели на площадку торговой биржи для заключения соответствующих контрактов.

На заседании также рассмотрели законопроект, который определит приоритеты государственного регулирования в сфере туризма. Эту отрасль относят к приоритетным направлениям социально-экономического развития. К 2030 году Беларусь должна увеличить долю туризма в ВВП до 4,5%. Законодательные изменения должны помочь в реализации поставленной цели.

# Совет Республики Национального собрания Республики Беларусь # Леонид Заяц

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