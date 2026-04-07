Прозрачные условия при закупке товаров и совершенствование справедливого ценообразования в стране. Изменения закона о товарных биржах рассмотрели на экспертном совете при Совете Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Законопроект должен привести профильное законодательство в соответствие с современными реалиями, что позволит бирже эффективнее выполнять возложенные на нее функции. Новеллы закрепят принципы торговли, позволят внедрить национальную систему ценовых индикаторов и организовать централизованные закупки. Подготовлен большой блок изменений, который направлен на создание национальной системы биржевых индексов.

Леонид Заяц, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

За год у нас товарооборот составил на торговой бирже, на нашей универсальной бирже, более 11 миллиардов рублей. Это говорит о том, что сегодня активно идут и юридические лица, и индивидуальные предприниматели на площадку торговой биржи для заключения соответствующих контрактов.

На заседании также рассмотрели законопроект, который определит приоритеты государственного регулирования в сфере туризма. Эту отрасль относят к приоритетным направлениям социально-экономического развития. К 2030 году Беларусь должна увеличить долю туризма в ВВП до 4,5%. Законодательные изменения должны помочь в реализации поставленной цели.