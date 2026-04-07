Страны СНГ объединяют усилия для развития патриотического туризма

Страны СНГ объединяют усилия в развитии патриотического туризма. В условиях попыток пересмотра итогов Второй мировой войны, страны Содружества делают ставку на сохранение общего исторического наследия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Участники форума Travel Hub «Содружество» возложили цветы к монументу Победы в Минске Речь идет не только о мемориальных комплексах, но и о формировании целостного представления о прошлом через современные форматы и совместные инициативы.

Уже подписан ряд соглашений, направленных на развитие этого направления. В планах – создание единых туристических маршрутов по ключевым историческим местам, а также запуск общей цифровой платформы. Особое внимание уделяется вовлечению молодежи: в образовательные программы внедряются интерактивные решения, позволяющие сделать изучение истории более доступным и востребованным.