Страны СНГ объединяют усилия для развития патриотического туризма

Страны СНГ объединяют усилия в развитии патриотического туризма. В условиях попыток пересмотра итогов Второй мировой войны, страны Содружества делают ставку на сохранение общего исторического наследия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Участники форума Travel Hub «Содружество» возложили цветы к монументу Победы в Минске
Речь идет не только о мемориальных комплексах, но и о формировании целостного представления о прошлом через современные форматы и совместные инициативы.
Уже подписан ряд соглашений, направленных на развитие этого направления. В планах – создание единых туристических маршрутов по ключевым историческим местам, а также запуск общей цифровой платформы. Особое внимание уделяется вовлечению молодежи: в образовательные программы внедряются интерактивные решения, позволяющие сделать изучение истории более доступным и востребованным.
Елена Малышева, руководитель Национального центра исторической памяти при президенте России:
Это очень правильный и закономерный сегодня подход, когда мы ощущаем единые ключевые точки исторической памяти наших народов, когда мы понимаем связующие нити и темы, и в частности тема Великой Отечественной войны сегодня звучала. И желание патриотический туризм поднять на новый уровень, понимание его актуальности в современном мире и осознание того, что он должен стать действительно одним из векторов, одним из сегментов развития туристического этой отрасли, объединив вокруг себя.
Флагманским проектом остается «Поезд Памяти». За несколько лет он объединил сотни участников, а теперь выходит на новый уровень. География инициативы расширяется: к ней планируют подключить школьников не только из СНГ, но и из других стран.