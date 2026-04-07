5 населенных пунктов остались без света в Клецком районе

В Минской области устраняют последствия непогоды. Пять населенных пунктов в Клецком районе оказались обесточены из-за сильного ветра. Произошло отключение линии на подстанции «Нагорное», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Без света остались Матуши, Короневщина, Летешин, Рассветная и Заполье. Электроснабжение объектов, требующих особого внимания, функционирует в штатном режиме. Отключение коснулось только бытовых потребителей. На месте работают аварийные бригады, и электроснабжение постепенно возвращается в дома.

Специалисты призывают в случае обнаружения оборванных проводов линий электропередачи не подходить к ним ближе чем на 8 метров и немедленно сообщать об этих фактах по короткому номеру аварийной службы 115.