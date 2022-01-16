Хитрят в названии и составе. Как производители омываек обманывают покупателя?

Новости Беларуси. В Могилевской области госконтроль обнаружил стеклоомывающую жидкость, где содержание метилового спирта превышает норму в тысячу раз. Все чаще такими антирекордами грешат импортные товары. Черные списки некачественных и опасных омываек заметно удлиняются. По результатам проверок госконтроля, каждая четвертая проба превышает допустимые показатели метанола. А продавцы идут на разные уловки, чтобы продать сомнительный товар, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Кручу, верчу, запутать хочу. На что только ни идут хитрые производители, чтобы впихнуть свой некачественный товар покупателю. Они не только меняют этикетки продукции, которая уже засветилась в черных списках, но и придумывают замысловатые названия. В одном из дискаунтеров Могилева осенью госконтроль обнаружил антиобледенители. Вроде и не омывайка, но внешне товары схожи, как два близнеца.