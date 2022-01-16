Хитрят в названии и составе. Как производители омываек обманывают покупателя?
Новости Беларуси. В Могилевской области госконтроль обнаружил стеклоомывающую жидкость, где содержание метилового спирта превышает норму в тысячу раз. Все чаще такими антирекордами грешат импортные товары. Черные списки некачественных и опасных омываек заметно удлиняются. По результатам проверок госконтроля, каждая четвертая проба превышает допустимые показатели метанола. А продавцы идут на разные уловки, чтобы продать сомнительный товар, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Кручу, верчу, запутать хочу. На что только ни идут хитрые производители, чтобы впихнуть свой некачественный товар покупателю. Они не только меняют этикетки продукции, которая уже засветилась в черных списках, но и придумывают замысловатые названия. В одном из дискаунтеров Могилева осенью госконтроль обнаружил антиобледенители. Вроде и не омывайка, но внешне товары схожи, как два близнеца.
Надежда Дмитриева, ведущий госинспектор Могилевской областной госинспекции Госстандарт:
В этом магазине была выявлена жидкость, которая по сути своей не являлась стеклоомывающей, но внешне выглядела как стеклоомывающая. То есть такой же бутылкой с этикеткой, со знаком минус 20, правда, звездочка, про то, что она должна использоваться в автомобилях информации не было.
Производитель схитрил не только в названии. Жидкость из бутылки отправили на испытания. Антиобледенитель «экзамен на мороз» провалил с ледяным с треском при температуре минус 10, а где же обещанные минус 20? Но и здесь у производителя есть ответ: смотрите внимательно на этикетку. Минус 20 – это не градусы по Цельсию. А содержание спирта. Вместо нолика же снежинка. Изъять продукцию из реализации не удалось. Когда результаты испытаний были готовы, доверчивые потребители сомнительный товар по хорошей цене раскупили. Но больше такого на полках этого магазина точно не будет, обещает директор.
Елена Савицина, директор магазина:
Мы, еще не дождавшись результатов экспертизы, этот товар больше не завозили. Он попал в наш магазин однократно.
«Уже при минус 10 замерзала». Как отличить качественную омывайку от некачественной – подробнее здесь.