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Се Сяоюн: скоро предоставим нашим белорусским друзьям ещё 1,5 миллиона доз вакцины

12 января 2022 17:37
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Новости Беларуси. Отношения КНР и Беларуси выдержали испытания стремительно меняющейся международной обстановкой. Это 12 января подчеркнул посол Китая в Минске, выступая на международной конференции, посвященной 30-летию дипотношений между нашими странами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

За этот довольно небольшой для истории период Минску и Пекину вместе удалось достичь многого. Нас связывают серьезные экономические проекты, Китай стал нашим вторым торговым партнером. И если в деталях, то белорусский экспорт на рынок Поднебесной каждый год увеличивается примерно на четверть.  

Константин Герцев продолжит.  

Се Сяоюн: скоро предоставим нашим белорусским друзьям ещё 1,5 миллиона доз вакцины-1

Се Сяоюн, Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в Беларуси:  
Очень хорошее сотрудничество в области противоэпидемического сотрудничества. Мы не только предоставляем друг другу противоэпидемические материалы. Китайская сторона в прошлом году предоставила нашим белорусским друзьям вакцину. 1,4 миллиона доз. И скоро мы еще представим нашим белорусским друзьям дополнительно 1,5 миллиона доз.  

# Беларусь-Китай # общество # Константин Герцев # Анатолий Тозик # Се Сяоюн # Александр Ярошенко # Ирина Пасюкевич # Фотофакт

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