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Более 30 ледовых катков заработали в Минске. На некоторых даже научат держаться на льду

12 января 2022 17:39
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Новости Беларуси. В Минске работает более 30 ледовых катков и почти столько же хоккейных коробок, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

Более 30 ледовых катков заработали в Минске. На некоторых даже научат держаться на льду-1

Действуют и мобильные площадки для катания. Они находятся возле Дворца спорта и на улице Ташкентской. Десятки ледовых объектов расположены на базе учреждений образования. Для удобства посетителей вблизи катков работают пункты проката инвентаря, на некоторых из них дежурят медицинские работники. Есть камеры хранения.  

Более 30 ледовых катков заработали в Минске. На некоторых даже научат держаться на льду-4

Василий Дехтярев, заместитель директора компании:  
За время работы, сколько я здесь работаю, проявляется повышенный интерес к массовому катанию. Не к профессиональному спорту, а спорту любительскому, прежде всего оздоровительному. Услуги больше семейного класса. Прежде всего, если идет ребенок, идет и родитель. И молодежь с 9-10 часов, с 8 до 10.  

Более 30 ледовых катков заработали в Минске. На некоторых даже научат держаться на льду-7

Для тех, кто пока неуверенно стоит на коньках, некоторые площадки предлагают в аренду тренажер «Пингвин». Это поможет самым маленьким посетителям научиться держаться на льду. Открытые места для катания работают, если пять дней подряд сохраняется температура -5°C. В другом случае рекомендуют выбрать крытый каток.  

# Катки Минска # общество # Василий Дехтярев # Фотофакт

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