Более 30 ледовых катков заработали в Минске. На некоторых даже научат держаться на льду

Новости Беларуси. В Минске работает более 30 ледовых катков и почти столько же хоккейных коробок, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Действуют и мобильные площадки для катания. Они находятся возле Дворца спорта и на улице Ташкентской. Десятки ледовых объектов расположены на базе учреждений образования. Для удобства посетителей вблизи катков работают пункты проката инвентаря, на некоторых из них дежурят медицинские работники. Есть камеры хранения.

Василий Дехтярев, заместитель директора компании:

За время работы, сколько я здесь работаю, проявляется повышенный интерес к массовому катанию. Не к профессиональному спорту, а спорту любительскому, прежде всего оздоровительному. Услуги больше семейного класса. Прежде всего, если идет ребенок, идет и родитель. И молодежь с 9-10 часов, с 8 до 10.