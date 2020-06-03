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«Уже имеется подъезд к жилым домам». На каком этапе строительные работы в районе метро «Аэродромная»

03 июня 2020 15:08
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Новости Беларуси. Путепровод параллельно соединяют с двумя улицами – Жуковского и Кижеватова. Общая протяженность новой артерии составит почти 2 километра, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

После этого приступят к возведению съездов на противоположной стороне – на месте строительства крупного жилого комплекса.

«Уже имеется подъезд к жилым домам». На каком этапе строительные работы в районе метро «Аэродромная»-1

«Уже имеется подъезд к жилым домам». На каком этапе строительные работы в районе метро «Аэродромная»-3

Олег Коликов, заместитель главного инженера предприятия «УДМСиБ Мингорисполкома»:
Уже имеется подъезд к жилым домам жилого квартала построенного, ввод в эксплуатацию которого намечено в ближайшие месяцы. Если будет принято решение по продолжению строительства, то предприятие готово до конца текущего года построить участок проспекта Мира (как потом будет называться) от улицы Кижеватова до станции метро «Аэродромная».

«Уже имеется подъезд к жилым домам». На каком этапе строительные работы в районе метро «Аэродромная»-6

«Уже имеется подъезд к жилым домам». На каком этапе строительные работы в районе метро «Аэродромная»-8

Параллельно строители выполняют благоустройство территории в пределах развязки. Кроме того, уже готовы подземные переходы – по четыре с каждой стороны путепровода. Начата укладка тротуарной плитки. В ближайших планах – установка шумозащитных экранов вдоль съездов, а также строительство велодорожек.

«Уже имеется подъезд к жилым домам». На каком этапе строительные работы в районе метро «Аэродромная»-11

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# Улицы Минска # общество # Олег Коликов # Фотофакт

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