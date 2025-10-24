Зоны отдыха и площадки для занятий с детьми – новую экотропу открыли под Борисовом

Узнать о том, как создается лесной массив и чем богаты зеленые плантации. Новую экотропу открыли в четырех километрах от Борисова, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здесь можно прогуляться, насладиться звуками леса. По пути оборудованы информационные стенды, зоны отдыха, площадки для занятий с детьми. Зеленая локация уже стала местом притяжения.

Максим Выбро, житель Борисовского района: Сюда можно приезжать с семьей, брать с собой термос с чаем, бутерброды. Много лавок, на которых можно присесть, полюбоваться природой. Отличная панорама с видом на Березину и на прекрасный вид, который на горизонте. Поэтому просто приехать отдохнуть, подышать воздухом.

Анна Окуневич, заместитель руководителя организации по идеологической работе Борисовского опытного лесхоза:

Здесь занимаются наши школьные лесничества и дошкольные лесничества. Свои исследовательские работы, проводят, ведут наблюдательные процессы. На данной экологической тропе созданы 28 локаций. Все они созданы руками наших лесничеств.

Территория зеленой зоны будет благоустраиваться и в дальнейшем. В планах – расширение маршрута для проведения экскурсий, экологических акций и праздников.