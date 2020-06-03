Сильный ветер и град размером с напёрсток. Жители Минска сняли на видео бушующую непогоду

Холодный фронт хозяйничает в стране уже вторые сутки. После небольшой передышки во второй половине дня Минск снова накрыли тучи. А в некоторых районах выпал град размером с наперсток. Природную аномалию зафиксировали на свои мобильные телефоны жители Уручья, Малиновки, Кунцевщины. К слову, ливни были кратковременными и к серьезным последствиям не привели.