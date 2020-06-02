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На площади Франтишка Богушевича появится круговое движение

02 июня 2020 15:39
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Новости Беларуси. На площади Богушевича большая реконструкция, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На площади Франтишка Богушевича появится круговое движение-1

Напомним, здесь почти достроили одноименную станцию третьей ветки метро.

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Сейчас восстанавливают асфальтовое покрытие. Дорогу не просто вернут, а внесут дополнительные коррективы.

На площади Франтишка Богушевича появится круговое движение-4

Первое и главное – на площади вместо перекрестка появится круговое движение. Нововведение частично реализуют до конца июня, полностью – в ноябре. На очереди благоустройство и укладка тротуарной плитки.

На площади Франтишка Богушевича появится круговое движение-7

Олег Коликов, заместитель главного инженера предприятия «УДМСиБ Мингорисполкома»:
В текущем месяце планируется организовать круговое движение по сути дела, аналог площади Бангалор с обязательной организацией светофорного регулирования и обеспечением беспрепятственного прохода пешеходов с выхода станции метро во всех направлениях. Работа строителей, конечно, будет организована таким образом, чтобы создать как можно меньше неудобств для транспорта и в то же время закончить строительство объекта в максимально короткие сроки.

# Улицы Минска # общество # Олег Коликов # Фотофакт

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