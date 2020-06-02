На площади Франтишка Богушевича появится круговое движение

Новости Беларуси. На площади Богушевича большая реконструкция, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. На площади Богушевича большая реконструкция, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Напомним, здесь почти достроили одноименную станцию третьей ветки метро.
«Все элементы требуют усиленной обкатки, наладки». Сивак рассказал, почему третью линию метро могут не успеть открыть к 3 июля
Сейчас восстанавливают асфальтовое покрытие. Дорогу не просто вернут, а внесут дополнительные коррективы.
Первое и главное – на площади вместо перекрестка появится круговое движение. Нововведение частично реализуют до конца июня, полностью – в ноябре. На очереди благоустройство и укладка тротуарной плитки.
Олег Коликов, заместитель главного инженера предприятия «УДМСиБ Мингорисполкома»:
В текущем месяце планируется организовать круговое движение – по сути дела, аналог площади Бангалор – с обязательной организацией светофорного регулирования и обеспечением беспрепятственного прохода пешеходов с выхода станции метро во всех направлениях. Работа строителей, конечно, будет организована таким образом, чтобы создать как можно меньше неудобств для транспорта и в то же время закончить строительство объекта в максимально короткие сроки.