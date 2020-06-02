На площади Франтишка Богушевича появится круговое движение

Олег Коликов, заместитель главного инженера предприятия «УДМСиБ Мингорисполкома»:

В текущем месяце планируется организовать круговое движение – по сути дела, аналог площади Бангалор – с обязательной организацией светофорного регулирования и обеспечением беспрепятственного прохода пешеходов с выхода станции метро во всех направлениях. Работа строителей, конечно, будет организована таким образом, чтобы создать как можно меньше неудобств для транспорта и в то же время закончить строительство объекта в максимально короткие сроки.