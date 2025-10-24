Серебряную чашу для причастия передали таможенники монастырю в Гродно

Бесценный дар. В Гродно региональная таможня передала Свято-Рождество-Богородичному монастырю серебряную чашу для причастия, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Несколько месяцев назад она была изъята в пункте пропуска «Каменный лог» при незаконной попытке вывоза из Беларуси. Торжественная церемония передачи состоялась в обители после божественной литургии. Теперь чашу будут использовать для причащения прихожан.

Александр Пихун, начальник Гродненской региональной таможни: Решением суда данная чаша была конфискована и по инициативе Гродненской региональной таможни передана монастырю нашему, где она будет, действительно, служить Богу и людям, и будет применяться по предназначению.

Игуменья Гавриила, настоятельница Гродненского Свято-Рождество-Богородичного митрополичьего женского монастыря:

Чаша нашла свое достойное и очень нужное применение. Дар бесценный, дар очень великий, даже не в материальном смысле, а в духовном смысле.

Чаша для причастия – уже не первая реликвия, которую таможенники передали обители. С Белорусской православной церковью ведомство сотрудничает на протяжении многих лет.