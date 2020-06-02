«Все элементы требуют усиленной обкатки, наладки». Сивак рассказал, почему третью линию метро могут не успеть открыть к 3 июля

Новости Беларуси. Введение в строй первых четырех станций третьей линии метро может затянуться, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Введение в строй первых четырех станций третьей линии метро может затянуться, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Строительно-монтажные работы будут завершены к 3 июля. Однако специалисты могут не успеть обкатать новые решения, которые будут применены на Зеленолужской ветке. Эти работы постараются провести до Дня Независимости, но пока гарантировать это сложно.
Анатолий Сивак, председатель Мингорисполкома:
На перроне устанавливаются двери, которые должны быть синхронизированы с дверями подвижного состава.
Второе нововведение – новый подвижной состав, хотя он обкатывается и сертифицирован. Еще специальная система управления новая, система автоведения.
Эти элементы все требуют усиленной обкатки и наладки. Этим занимаются соответствующие подрядчики, которые не белорусские и которые в этот период зависят от эпидемиологических моментов.
Первая очередь третьей линии минской подземки включает четыре станции – «Ковальская Слобода», «Вокзальная», «Площадь Франтишка Богушевича» и «Юбилейная площадь».
Зеленолужская ветка будет иметь протяженность более 17 километров и насчитывать 14 станций. Она соединит южные и северные жилые массивы столицы с центром.
После открытия первых четырех станций работы будут сконцентрированы на втором участке – станциях «Неморшанский сад», «Аэродромная» и «Слуцкий гостинец».