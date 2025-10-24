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Совет ЕС готовится к масштабной и дорогостоящей реконструкции своей штаб-квартиры

24 октября 2025 06:56
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В то время как жители стран Евросоюза затягивают пояса, пытаясь справиться с экономическими трудностями, Совет ЕС готовится к масштабной и дорогостоящей реконструкции своей штаб-квартиры, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Совет ЕС готовится к масштабной и дорогостоящей реконструкции своей штаб-квартиры-2

На обновление здания потратят более миллиарда евро. Если Совет возьмет кредит для реализации проекта, дополнительные расходы на погашение процентов оцениваются более чем в 300 миллионов евро. Примечательно, что эти траты планируются на фоне сокращения бюджетных расходов по всему континенту и уже идущих напряженных переговоров по следующему 7-летнему бюджету Евросоюза.

# Европейский союз

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