В то время как жители стран Евросоюза затягивают пояса, пытаясь справиться с экономическими трудностями, Совет ЕС готовится к масштабной и дорогостоящей реконструкции своей штаб-квартиры, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На обновление здания потратят более миллиарда евро. Если Совет возьмет кредит для реализации проекта, дополнительные расходы на погашение процентов оцениваются более чем в 300 миллионов евро. Примечательно, что эти траты планируются на фоне сокращения бюджетных расходов по всему континенту и уже идущих напряженных переговоров по следующему 7-летнему бюджету Евросоюза.