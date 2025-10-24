Как лечить кашель у детей? Вот несколько советов от врачей

Каждый родитель сталкивался с кашлем у своего ребенка. Такой защитный механизм помогает очищать дыхательные пути от слизи, пыли и других раздражителей. Даже если кашель кажется беспокоящим, это не всегда повод для паники.

Борис Давидюк, врач-оториноларинголог медицинского центра «Нордин»: Кашель – это часто симптом инфекции в верхних дыхательных путях. То есть если в слизистой глотке есть кашлевые рецепторы, естественно, если есть воспаление, раздражение, то это будет сопровождаться кашлем.

Наталья Орлова, врач-педиатр медицинского центра «Нордин»:

Достаточно часто кашель бывает у малышей при отитах. Кашель может вызываться и воспалительными заболеваниями инфекционными, это проявления ринита, фаринготрохеита, бронхита, пневмонии, заболевание специфическое верхних дыхательных путей, допустим, коклюш. Кашель у малышей – это инфекционный агент, это вирусное заболевание или бактериальное.

Если ребенок кашляет, обратите внимание на его общее состояние. Если он активен, аппетит хороший, а высокой температуры нет, скорее всего, повода для беспокойств тоже нет. Однако если кашель становится частым, а малыш выглядит вялым, нужно обратиться к врачу.

Борис Давидюк:

У детей частая причина кашля – это аденоидит. То есть когда идет стекание вязкой слизи по задней стенке глотки, это провоцирует в течение дня кашель, или ребенок перенес инфекцию, перенес простуду, под утро начинается кашель. То есть ребенок начинает давиться вот этой вязкой густой слизью.

Наталья Орлова:

Имеет место ситуация крайне острая. Чаще всего это касается малышей младшего возраста. Это инородное тело дыхательных путей. Кашель такой внезапный, может быть на фоне полного здоровья. Ребенок может начать задыхаться, его беспокоит тяжелое затрудненное дыхание. В такой ситуации необходимо неотложное обращение за медицинской помощью.