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Чат-боты и публикации в соцсетях – ГАИ использует дополнительные инструменты для выявления нарушений

24 октября 2025 07:10
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Чат-боты и видеопубликации в социальных сетях – ГАИ использует дополнительные инструменты для выявления нарушений, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чат-боты и публикации в соцсетях – ГАИ использует дополнительные инструменты для выявления нарушений-2

На особом контроле – соблюдение требований правил остановки и стоянки транспортных средств, в частности, на местах для инвалидов. С начала 2025 года за нарушения в этой сфере к административной ответственности привлечены около 8,5 тысячи водителей.

Чат-боты и публикации в соцсетях – ГАИ использует дополнительные инструменты для выявления нарушений-4

Кирилл Костюк, заместитель начальника управления ДПС и профилактики главного управления ГАИ МВД Беларуси:
Последнее время среди активных пользователей соцсетей ради хайпа стало популярным снимать видеонарушения правил и размещать контент в своем аккаунте TikTok. Напоминаем, что сотрудниками милиции проводится постоянный мониторинг интернет-пространства, в ходе которого нарушители устанавливаются и привлекаются к ответственности.

Чат-боты и публикации в соцсетях – ГАИ использует дополнительные инструменты для выявления нарушений-6

Денис Ливанович, заместитель начальника управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома:
Сотрудники столичной Госавтоинспекции на регулярной основе задействуют ресурс республиканской системы мониторинга общественной безопасности. В том числе для выявления нарушений правил парковки. По фактам выявленных правонарушений проводятся проверки, устанавливаются личности правонарушителей и применяются меры административного воздействия.

В ГАИ обращают внимание: сейчас есть возможности оперативно и онлайн отправить информацию о правонарушениях: через ведомственные чат-боты МВД «Мы всегда рядом!», «Добрая дорога» и «Обратная связь Минской милиции», а также сайт «Обращения.бел» или по телефону 102.

# Денис Ливанович # ГАИ

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