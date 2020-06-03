Горки, песочница, развивающие билборды для развития и социализации. В Несвиже открыли новый детский игровой комплекс

Площадка объединила сразу несколько локаций: игровые зоны с горками, песочницу, беседку, а также профилактические билборды. Все это будет способствовать развитию и социализации воспитанников центра.

Виктор Малиновский, председатель Минского областного объединения профсоюзов:

У нашего государства целенаправленная политика по защите детей. У нас около 20 % детского населения в стране. Мы это понимаем и все вместе работаем на то, чтобы им было сегодня комфортней, чтобы им сегодня было чем заняться и развиваться.