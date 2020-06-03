Горки, песочница, развивающие билборды для развития и социализации. В Несвиже открыли новый детский игровой комплекс

Новости Беларуси. В несвижском районном Центре коррекционно-развивающего обучения и реабилитации открыли новый детский игровой комплекс, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. В несвижском районном Центре коррекционно-развивающего обучения и реабилитации открыли новый детский игровой комплекс, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Площадка объединила сразу несколько локаций: игровые зоны с горками, песочницу, беседку, а также профилактические билборды. Все это будет способствовать развитию и социализации воспитанников центра.
Сертификат на приобретение и установку комплекса был подарен областным объединением профсоюзов на 80-летие района.
Виктор Малиновский, председатель Минского областного объединения профсоюзов:
У нашего государства целенаправленная политика по защите детей. У нас около 20 % детского населения в стране. Мы это понимаем и все вместе работаем на то, чтобы им было сегодня комфортней, чтобы им сегодня было чем заняться и развиваться.
Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации посещают 24 воспитанника. Это дети с особенностями развития от 4 до 18 лет.