Прямой эфир

Горки, песочница, развивающие билборды для развития и социализации. В Несвиже открыли новый детский игровой комплекс

03 июня 2020 14:38
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В несвижском районном Центре коррекционно-развивающего обучения и реабилитации открыли новый детский игровой комплекс, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Горки, песочница, развивающие билборды для развития и социализации. В Несвиже открыли новый детский игровой комплекс-1

Горки, песочница, развивающие билборды для развития и социализации. В Несвиже открыли новый детский игровой комплекс-3

Площадка объединила сразу несколько локаций: игровые зоны с горками, песочницу, беседку, а также профилактические билборды. Все это будет способствовать развитию и социализации воспитанников центра.

Сертификат на приобретение и установку комплекса был подарен областным объединением профсоюзов на 80-летие района.

Горки, песочница, развивающие билборды для развития и социализации. В Несвиже открыли новый детский игровой комплекс-6

Виктор Малиновский, председатель Минского областного объединения профсоюзов:
У нашего государства целенаправленная политика по защите детей. У нас около 20 % детского населения в стране. Мы это понимаем и все вместе работаем на то, чтобы им было сегодня комфортней, чтобы им сегодня было чем заняться и развиваться.

Горки, песочница, развивающие билборды для развития и социализации. В Несвиже открыли новый детский игровой комплекс-9

Горки, песочница, развивающие билборды для развития и социализации. В Несвиже открыли новый детский игровой комплекс-11

Горки, песочница, развивающие билборды для развития и социализации. В Несвиже открыли новый детский игровой комплекс-13

Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации посещают 24 воспитанника. Это дети с особенностями развития от 4 до 18 лет.

# Государственная социальная политика # общество # Виктор Малиновский # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Сильный ветер и град размером с напёрсток. Жители Минска сняли на видео бушующую непогоду
03 июня 2020 13:57

Сильный ветер и град размером с напёрсток. Жители Минска сняли на видео бушующую непогоду

«Это историческое завещание потомкам от настоящих героев». 75 лет назад был сделан снимок встречи на Эльбе
03 июня 2020 13:56

«Это историческое завещание потомкам от настоящих героев». 75 лет назад был сделан снимок встречи на Эльбе

Какие законодательные акты были наиболее значимыми за 5 лет? «Самое важное – это декрет о развитии цифровой экономики. Он был прорывным»
03 июня 2020 13:48

Какие законодательные акты были наиболее значимыми за 5 лет? «Самое важное – это декрет о развитии цифровой экономики. Он был прорывным»