Соревнования по военно-прикладным видам спорта прошли в Минске

В преддверие Дня автомобилиста и дорожника. В Минске прошли соревнования по военно-прикладным видам спорта среди участников патриотических клубов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Площадкой для состязаний стал Минский аэроклуб ДОСААФ. Здесь участники ознакомились с выставкой спортивной техники и потенциалом авиационного центра, угостились солдатской кашей. Сперва необходимо было преодолеть полосу препятствий. Кому-то они показались простыми, кому-то сложными. Однако, несмотря на трудности, никто не сошел с трассы, и все добрались до финиша.

Валерий Карпов, председатель Минской РОС ДОСААФ:

Дети предварительно потренировались и, соответственно, возраст с 16 до 18 лет, чтобы вы понимали, это та молодежь, которая испробовала то, что предстоит служить, проверить, а как оно действительно-то дается, насколько это легко или тяжело. Представляете, девчушки, которые, значит, там порядка 16 лет, рост – 160, и она крутит этот руль. Тут не каждый взрослый парень в состоянии, а, тем не менее, девушка.

Соревнования прошли впервые, но в планах сделать их традиционным спортивным событием осени.