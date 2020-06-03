«Это историческое завещание потомкам от настоящих героев». 75 лет назад был сделан снимок встречи на Эльбе

Новости Беларуси. Рукопожатие Великой Победы. 75 лет назад был сделан знаменитый снимок встречи на Эльбе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В апреле 45-го на мосту через реку у города Торгау встретились и пожали друг другу руки советский и американский лейтенанты – Александр Сильвашко и Уильям Робертсон. «Мы встречались, как родные братья». Как одна фронтовая фотография изменила жизнь советского солдата

Сегодня память одного из героев этого события почтили представители Беларуси, США и Украины. Александр Сильвашко родной как для белорусов, так и для украинцев: до войны он жил в Украине, после – обосновался в Беларуси. Для американцев советский лейтенант вместе с их земляком стали символом общей борьбы с фашизмом. Свою дружбу Сильвашко и Робертсон пронесли через всю жизнь.

Олег Кравченко, заместитель министра иностранных дел Беларуси:

Встреча на Эльбе, дружба лейтенантов Сильвашко и Робертсона, которую они пронесли через всю жизнь – это историческое завещание потомкам от настоящих героев. Это символ совместной победы, общих ценностей, а также того, что наши отношения определяются не разногласиями, а тем, что нас объединяет, включая память о великом подвиге наших народов.

Дженифер Мур, временная поверенная в делах США в Беларуси:

Я рада быть здесь сейчас, когда наши двусторонние отношения улучшаются: американский посол приедет в Беларусь уже этим летом. Сейчас у наших народов есть шанс увидеть, что у нас гораздо больше общего, нежели различного.

Игорь Кизим, Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в Беларуси:

Это те люди, которые объединяют белорусский и украинский народ, это люди, которых мы всегда ставим в пример, и вот эту идею братства в таких акциях будем вспоминать и поощрять.