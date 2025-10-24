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Треть жителей Литвы не доверяет ни одному из общественных деятелей страны – опрос

24 октября 2025 06:55
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Треть жителей Литвы не доверяет ни одному из общественных деятелей страны. Этот ответ стал самым популярным среди респондентов социологического опроса, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Треть жителей Литвы не доверяет ни одному из общественных деятелей страны – опрос-2

Нынешний президент Литвы смог заручиться доверием лишь 15 % опрошенных. Еще в мае его рейтинг был на пять пунктов выше. В топ антилидеров по уровню недоверия вошла и премьер страны, набравшая чуть более 6 %. Эксперты уверены – такая тенденция свидетельствует о неспособности литовского руководства быть со своим народом. 

# Опрос # Социологический опрос

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