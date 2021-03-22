Работать придётся быстро: массовый старт посевной-2021 в Беларуси начнётся на несколько недель позже

Новости Беларуси. Белорусские аграрии готовятся к весенней посевной. Массовый старт кампании в Беларуси ожидается после 25 марта – на несколько недель позже, чем в 2020 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

План работы на весну у белорусских аграриев более чем напряженный. Засеять предстоит 2 миллиона 300 тысяч гектаров. И чем позже прогреется земля, тем меньше будет времени на то, чтобы сделать это в оптимальные сроки, так что сеять придется быстро. Это значит, что нагрузка и на технику, и на людей будет гораздо выше.

Василий Овсяников, главный инженер сельхозпредприятия «Завидовское»:

Техника у нас готова на 100 %, потому что зиму мы не гуляли, а занимались посевными и дискаторами, агрегатами. До 1 марта готовы были выйти в поле на 100 %.