«Уже большое количество игрового оборудования установлено». Чем летом порадует Первомайский район?

Есть такая традиция: каждый год все районы Минска дарят своим жителям по две зоны отдыха. Одну благоустраивают к началу летнего сезона, вторую – ко Дню города либо Дню Независимости. Минчане каждый раз с нетерпением ждут возможности расширить свои прогулочные маршруты и скрыться в тени деревьев на уютных лавочках от городской суеты. В программе «Большой город» на СТВ поговорили с главами администраций Заводского, Ленинского и Первомайского районов о том, как преображаются зеленые территории и какие перспективы у местных экотроп. Екатерина Забенько, СТВ:

Я так понимаю, что главная площадка благоустройства в Первомайском районе на сегодня – это Севастопольский сквер. Территория огромная. Какие планы по преображению?

Вадим Передня, глава администрации Первомайского района Минска:

Определились, что разбиваем тематически на две части. Первая часть – это экологическая. Расставляем таблички, тропиночную систему делаем, устанавливаем навигации, чтобы люди не терялись, кормушки для различных птиц и места для кормления белочек. Люди, как правило, там проводят время с маленькими детьми. Им это интересно будет. Уже большое количество игрового оборудования установлено. Там есть место и для того, чтобы скоротать досуг детишкам. Вторая честь, с которой мы определились, – это спортивная часть сквера, которая будет задействована под активные виды спорта. Это мини-футбол, бадминтон, волейбол, воркаут-площадка, которая является излюбленным спортивным оборудованием минчан, а также силовые тренажеры. Екатерина Забенько:

Все три района объединяет вода. Это и река Лошица, и Чижовское водохранилище, и Слепянская водная система. Сколько можно создавать мест отдыха у воды? Конечно, они пользуются наибольшей популярностью у жителей города.

Роман Мельник, глава администрации Ленинского района Минска:

Водная гладь занимает только в Ленинском районе более 19 тысяч квадратных метров. Это место притяжения людей, которые хотят отдохнуть у воды. К сожалению, технический водоем… Это понятно, все-таки городская черта сделала свое дело, но куда тянутся люди, туда должны идти и мы, дабы эту территорию облагородить и предоставить для отдыха. Наверное, это правильно. Екатерина Забенько:

Вадим Александрович, вы недавно приступили к должности. Какие у вас планы по преображению территории вдоль Слепянской водной системы? Вадим Передня:

Слепянская водная система, которая располагается на территории Первомайского района, уже сложилась. Вокруг нее уже благоустроена территория, имеется и тропиночная система, тротуары, наличие малых архитектурных форм в виде лавочек, ротонд – она уже имеет свое очертание. Сегодня главный акцент, который и мы делаем, – это текущий ремонт. Это замена плиточного покрытия, лавочек. Можно всю водную гладь разделить на две части. Та, где люди отдыхают, прогуливаются вдоль водной глади. А также любители-рыболовы, на них тоже нужно акцентировать внимание. Мы определяемся с местами, чтобы им было удобно у уреза воды ловить рыбу, чтобы это было безопасно. Также у нас есть часть людей, которые активно проводят свой досуг. Возвращаемся к тем же тренажерам, покрытиям для любителей бега. Устанавливаем навигацию, чтобы это было удобно.