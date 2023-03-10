Уже 8-й год эта белоруска патрулирует улицы Минска. Она призналась, почему выбрала такую профессию

Вместо шпилек – массивные ботинки, вместо платья – погоны. Щеголять по улочкам столицы с рацией в руках не женское дело, скажут многие. И совершат огромную ошибку.

Валентина Бачко, милиционер роты патрульно-постовой службы милиции Московского РУВД г. Минска:

Осуществляем охрану общественного порядка. Смотрим, чтобы не распивали спиртные напитки и пресекаем административные правонарушения в подземных переходах. Знакомьтесь, это Валентина Бачко – милиционер патрульно-постовой службы Минска. Наша главная защита и опора.

Валентина Бачко:

На службе я уже семь лет полных, идет восьмой год. Как пришла к такой профессии? Большинство моих родственников были в милиции, поэтому заинтересовала эта работа. Коллеги относятся хорошо, поскольку мы девушки, нас все оберегают. Люди относятся с интересом, потому что, когда подходит девушка и делает замечание, особенно мужскому полу хочется выглядеть всегда лучше.

Работа в правоохранительных органах подарила Валентине не только заветные звезды (сегодня она прапорщик милиции), но и настоящую любовь.

Андрей Бачко, милиционер роты патрульно-постовой службы милиции Московского РУВД г. Минска:

Когда Валя пришла, я ее увидел. В один прекрасный день у нее был день рождения. Решил написать ей в одной из соцсетей. Приехал, поздравил ее. И вот уже будет восьмой день рождения, когда я буду ее поздравлять.

Так и началась следующая глава в жизни этой замечательной пары. Прекрасная дочь Алиса и пушистый красавец Персик – новые герои судьбоносного романа. Однако большая семья – большая ответственность. Как взойти на вершину профессионального Олимпа и остаться все той же хрупкой леди? У девушки своя формула успеха.