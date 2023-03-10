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«Всё отпускается согласно заявленным квотам». Белорусские минеральные удобрения начали поступать в СПК

10 марта 2023 07:01
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Новости Беларуси. Гомельский завод начал массовую отгрузку удобрений сельхозпредприятиям по всей Беларуси. Большая часть из них сразу отправляется на поля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Всё отпускается согласно заявленным квотам». Белорусские минеральные удобрения начали поступать в СПК-1

Производство работает круглосуточно. Максимальный объем поставок придется на пик весенней посевной. Специалисты понимают: от объема внесенных удобрений напрямую зависит будущий урожай и его качество. А значит, и продовольственная безопасность. Среди потребителей продукции завода на внутреннем рынке – около 5 000 сельхозпредприятий. СПК «Знамя Родины» ожидает на этой неделе очередную машину с удобрениями – низкий балл пашни вынуждает аграриев принимать дополнительные меры. Подкормку нужно внести практически на трех тысячах гектаров. Полевые работы идут по графику.

«Всё отпускается согласно заявленным квотам». Белорусские минеральные удобрения начали поступать в СПК-4

Александр Демченко, главный агроном сельхозпредприятия «Знамя Родины»:
Проблем по закупке минеральных удобрений с гомельского химзавода никаких не существует в наше время. Все нормально, все отпускается согласно заявленным квотам.

«Всё отпускается согласно заявленным квотам». Белорусские минеральные удобрения начали поступать в СПК-7

Из-за санкций поставки гомельских удобрений в Евросоюз прекратились, поэтому продукцию полностью распределили на российский и внутренний рынки. По плану модернизации до 2030 года объемы выпуска на заводе увеличат на четверть.

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# Сельское хозяйство # общество # Фотофакт

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