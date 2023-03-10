«Всё отпускается согласно заявленным квотам». Белорусские минеральные удобрения начали поступать в СПК

Новости Беларуси. Гомельский завод начал массовую отгрузку удобрений сельхозпредприятиям по всей Беларуси. Большая часть из них сразу отправляется на поля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Производство работает круглосуточно. Максимальный объем поставок придется на пик весенней посевной. Специалисты понимают: от объема внесенных удобрений напрямую зависит будущий урожай и его качество. А значит, и продовольственная безопасность. Среди потребителей продукции завода на внутреннем рынке – около 5 000 сельхозпредприятий. СПК «Знамя Родины» ожидает на этой неделе очередную машину с удобрениями – низкий балл пашни вынуждает аграриев принимать дополнительные меры. Подкормку нужно внести практически на трех тысячах гектаров. Полевые работы идут по графику.

Александр Демченко, главный агроном сельхозпредприятия «Знамя Родины»:

Проблем по закупке минеральных удобрений с гомельского химзавода никаких не существует в наше время. Все нормально, все отпускается согласно заявленным квотам.